Более 20 гектаров обработали в Южно-Сахалинске за неделю от борщевика Сосновского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском округе продолжаются обработка территории от борщевика Сосновского. Так, на прошлой неделе работа подрядных организаций была сосредоточена в планировочном районе Луговое и селе Ключи - там от растения освободили около 6 гектаров. В Дальнем и в центральной части Южно-Сахалинска борщевик был уничтожен на площади 7 гектаров. Также в Ново-Александровске, Новой Деревне, Березняках, Синегорске в общей сложности обработали 10 гектаров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы по ликвидации сорняка администрация Южно-Сахалинска проводит на регулярной основе. Составляется график мероприятий. На предстоящей неделе подрядные организации продолжат ликвидацию борщевика в обозначенных районах. Также усилия подрядчиков будут направлены на обработку территории села Старорусского.

По информации МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска", борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения ведется механизированно и вручную. Применение пестицидов возможно только на территориях, на которых не распространяются ограничения по применению химического способа.

До конца сезона в планах администрации - ликвидировать борщевик ориентировочно на площади более 170 гектаров муниципальных земель (с учетом повторной обработки на одной и той же площади 4-5 раз за сезон при механическом скашивании). Для сравнения, в прошлом году работы были выполнены на площади более 83 гектаров.

Отметим, осуществлять борьбу с борщевиком на своих территориях обязаны владельцы земельных участков. Освобождать от сорняка придомовые территории МКД - обязанность управляющих компаний. Совместная работа позволит достигнуть более эффективных результатов.

Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно принимать меры по обработке территорий от борщевика. Работу управляющих компаний на регулярной основе проверяют специалисты отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства. В случае выявления нарушений УК получают предостережениям с установлением срока для принятия мер.

Добавим, информация о произрастающем на территории города борщевике от жителей принимается через портал "Сахалин.онлайн". Горожанам необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте.