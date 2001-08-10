Юным жителям Южно-Сахалинска рассказывают о профилактике травматизма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске проходит тематическая Неделя профилактических мероприятий, направленных на снижение смертности от внешних причин. Одними из участников которой стали ребята из пришкольного лагеря Дворца детского и юношеского творчества, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты областного Центра общественного здоровья рассказали юным горожанам о первой помощи при несчастных случаях и правилах дорожного движения. Уточним, мероприятие прошло в рамках проекта по укреплению общественного здоровья нацпроекта "Демография".

Ушибы, порезы и переломы - количество таких травм во время школьных каникул всегда увеличивается по сравнению с учебным сезоном. Рассказывать о правилах оказания помощи в таких ситуациях специалисты начинают еще дошкольникам. По словам главврача Центра общественного здоровья Елены Столяровой, чем раньше ребята начнут осознанно относиться к своему организму, тем быстрее мы получим здоровое общество.

- В нашем регионе в прошлом году смертность трудоспособных граждан от внешних причин достигла 29%. В эту категорию входят отравления, ДТП, пожары, драки - те ситуации, которых можно было избежать. Профилактические беседы являются самым эффективным способом сокращения несчастных случаев, поэтому мы регулярно проводим акции в разных коллективах. Сегодня мероприятие прошло для детей 12-14 лет, но также мы проводим регулярно мастер-классы по сердечно-лёгочной реанимации среди студентов, сотрудников организаций, пенсионеров города, - рассказала Елена Столярова.

Ребята из лагеря поучаствовали в интерактиве: они задавали вопросы, рассказывали свои истории, попробовали самостоятельно оказать помощь под руководством специалистов. В конце встречи им предложили ответить на вопросы викторины для закрепления полученных знаний, а от Центра на память каждый получил раскраску на тему здорового образа жизни.