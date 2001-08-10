Более 45 тыс. южносахалинцев прошли анкетирование в рамках второго этапа проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтеры областного центра продолжают информировать горожан о возможностях портала Госуслуг и мобильного приложения "Острова. 65". Второй этап проекта "Забота. Защита. Уважение" завершается 15 июля, добровольцы уже обошли более 45 тысяч квартир, рассказали ТИА "Острова" в городской аджминистрации.

Работа ведется в рамках проекта "Забота. Защита. Уважение", инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и поддержанного мэром города Сергеем Надсадиным. Задача волонтеров - рассказать о функционале приложения "Острова.65". Оно работает через учетную запись Госуслуг, поэтому, если жители еще не зарегистрировались на портале, по желанию им подробно расскажут, как это сделать. Также с помощью волонтеров горожане могут подписаться на аккаунты правительства Сахалинской области и региональных министерств образования, социальной защиты, ЖКХ, транспорта, здравоохранения, в которых публикуется самая важная и полезная информация. Удобство приложения уже оценила южносахалинка Ирина Старчун, к которой пришли добровольцы проекта:

- Я уже установила приложение "Острова.65", сервис удобный, интересный, там много полезных контактов, есть информация о льготах, дальневосточной ипотеке. Можно оставить обращение и на него оперативно отреагируют.

Работу южно-сахалинских волонтеров оценил депутат Городской Думы Сергей Дмитриев, который принял участие в обходе квартир:

- Проект "Забота. Защита. Уважение" позволяет людям быть ближе к цифровым технологиям. Южносахалинцы могут почерпнуть важную информацию о мерах социальной поддержки, о проводимых мероприятиях. Горожане могут записаться в поликлинику с помощью приложения. А задача наших волонтеров - научить пользоваться этими сервисами, особенно важно показать эти возможности старшему поколению.

Как отметил директор МАУ "Центр молодежных инициатив" Олег Гортованов, всего в рамках второго этапа планируется охватить 50 тыс. жителей областного центра. В этой работе задействованы 300 волонтеров, которых можно узнать по специальной форме с логотипом проекта "Забота. Защита. Уважение".

- Задача волонтеров не просто рассказать о существующих сервисах Госуслуг и приложения "Острова.65", но и убедить в том, что это упрощает жизнь. Ведь сейчас большинство государственных и муниципальных услуг реализуется в электронной форме. Это максимально удобно и актуально как для молодежи, так и для пожилых горожан, - подчеркнул директор центра молодежных инициатив Олег Гортованов.

Напомним, приложение "Острова. 65" можно установить бесплатно, его удобство в том, что все самые главные сервисы и услуги размещены на одной электронной платформе. Например, через раздел "Медицина" можно записаться к врачу, узнать о социальных льготах. В приложении размещен перечень социальных магазинов и аптек, точек реализации свежей рыбы по доступной цене, афиша городских событий и многое другое. Через "Острова.65" можно передавать показания счетчиков, получать уведомления от коммунальных служб. В ходе анкетирования волонтеры также интересуются у горожан, какими услугами ещё можно было бы дополнить приложение.