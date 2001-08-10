За неполный месяц к газу подключились еще 24 жителя Владимировки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском округе продолжается работа по подключению к газу. Запуск второго пускового комплекса сетей газораспределения в планировочном районе Владимировка обеспечил возможность для подключения к голубому топливу еще порядка 300 абонентов, проживающих в частном секторе областного центра. С 23 июня к газу в данном районе подключились 24 абонента. В ближайшие дни будет запущено еще 3 домовладения.

Экологичный вид топлива выбрал, в том числе, Михаил И. Южносахалинец проживал в доме по ул. Связи около 10 лет и все это время отапливал углем со дровами. Горожанин делится, что уже месяц пользуется газом и успел оценить все преимущества.

- Не нарадуемся, экономия уже ощутима, все чисто, аккуратно, тепло, всю жизнь мечтал так, не то, что раньше с углем - сколько было пыли и грязи! Знаю, что и соседи, кто еще без газа, с радостью ждут перехода на этот вид топлива. И немаловажно, это большое подспорье для пенсионеров, - поделился житель областной столицы Михаил И.

Газификация Южно-Сахалинска является одним из ключевых направлений работы администрации города и находится на контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика».

В разных районах городского округа газифицировано более 4820 домовладений и более 5800 квартир. Так, после введения в эксплуатацию газораспределительных сетей стремительно растет число новых абонентов и во Владимировке. Масштабное подключение в этом районе началось еще в прошлом году. Перечень частных домовладений для подключения размещен (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2900/2575) на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Для подключения к газопроводу жителям города необходимо обратиться в офис АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома https://gazdv.ru/, единого оператора газификации https://connectgas.ru/ либо через портал Госуслуг. В случае если заявка уже ранее подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов, неправильно указаны данные и пр.), необходимо обратиться за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.

Подчеркнем, одним из основных этапов газификации является подготовка домовладения к приёму газа (строительство внутридворовых газопроводов и обустройство внутридомового газового оборудования в доме). Жителям, которые в 2022-2023 году подавали заявку на догазификацию (или имеют заключенный договор) и на границах участков которых имеется подводящий (желтый) газопровод, необходимо в срочном порядке обратиться в специализированную организацию и начать подготовку домовладения к пуску газа. Помощь жителям по подаче заявок на заключение договора на догазификацию также готовы оказать в отделах по управлению территориями в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Кроме того, получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Также подробная информация размещена в специальном разделе на официальном сайте администрации города.