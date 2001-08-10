В Сахалинской области с начала года 124 многодетные семьи улучшили жилищные условия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выплаты на приобретение или строительство жилья в размере 50 процентов его стоимости, но не более 2 миллионов рублей с начала года получили 124 многодетные семьи. На текущий год на льготу в бюджете региона предусмотрено 560 миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
Льгота действует в Сахалинской области с 2014 года. Помощь предназначена для многодетных семей, у которых площадь жилья меньше установленной нормы на одного человека. Норма предоставления площади жилого помещения в каждом районе Сахалинской области разная - от 12 до 18 квадратных метров.
Многодетная мама Дарья Хорхорина о мере поддержки после рождения третьего ребенка узнала от родственников.
- Я сначала порадовалась за своих родственников, что у них пополнение, да еще и могут получить выплаты на жилье. А потом и сама стала многодетной мамой. С мужем приняли решение, что в двухкомнатной квартире будет нам всем тесно. Обратились в центр соцподдержки и оформили выплату, - поделилась Дарья.
Мерой поддержки могут воспользоваться семьи, в которых родился третий и или последующие дети, начиная с 1 января 2013 года.
- Важное условие - один из родителей должен родиться и прожить на территории региона как минимум 10 лет. Для тех, кто приехал на Сахалин из других регионов, существует ценз осёдлости - не менее 20 лет, - прокомментировала заместитель министра социальной защиты Татьяна Романец.
Чтобы воспользоваться данной выплатой, необходимо обратиться в отделение Центра социальной поддержки по месту жительства. Собирать большой пакет документов не придется. Специалисты центра запросят всю необходимую информацию в рамках межведомственного взаимодействия.
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