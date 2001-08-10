Тихоокеанское
информационное агентство
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11:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец выплатил долг по алиментам сразу же, как был арестован его внедорожник

Сахалинец выплатил долг по алиментам сразу же, как был арестован его внедорожник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские судебные приставы, арестовав автомобиль жителя Южно-Сахалинска, убедили его в необходимости своевременной, регулярной и полноразмерной выплате алиментных платежей.

В отделении судебных приставов по Южно-Сахалинску № 1 на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка в виде четверти всех видов дохода. Должник не исполнял надлежащим образом возложенные на него судом обязательства, что привело к формированию задолженности в размере 196 тысяч рулей. Проверка имущественного положения гражданина показала, что официального заработка и денежных средств на расчётных счетах в банках он не имеет. Однако в собственности сахалинца судебный пристав-исполнитель установил автомобиль марки «Lincoln Navigator».

Застать транспортное средство по месту проживания должника сотруднику органа принудительного исполнения не удавалось, однако в дальнейшем в установлении местонахождение автомобиля алиментщика посодействовали сотрудники ОГИБДД УМВД России по Сахалинской области. Получив в рамках межведомственного взаимодействия информацию о местонахождении должника, служитель закона выехал по адресу задержания транспортного средства и произвёл его арест, предупредив владельца об уголовной ответственности в случае отчуждения, растраты и порчи арестованного имущества.

Осознав последствия своего отношения к выплате алиментов на содержание родного сына, сахалинец в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объёме, а позднее официально трудоустроился и предоставил судебному приставу-исполнителю сведения о месте работы. Теперь алиментные платежи будут удерживаться работодателем мужчины из его заработной платы.

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