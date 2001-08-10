Сахалинец выплатил долг по алиментам сразу же, как был арестован его внедорожник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские судебные приставы, арестовав автомобиль жителя Южно-Сахалинска, убедили его в необходимости своевременной, регулярной и полноразмерной выплате алиментных платежей.

В отделении судебных приставов по Южно-Сахалинску № 1 на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка в виде четверти всех видов дохода. Должник не исполнял надлежащим образом возложенные на него судом обязательства, что привело к формированию задолженности в размере 196 тысяч рулей. Проверка имущественного положения гражданина показала, что официального заработка и денежных средств на расчётных счетах в банках он не имеет. Однако в собственности сахалинца судебный пристав-исполнитель установил автомобиль марки «Lincoln Navigator».

Застать транспортное средство по месту проживания должника сотруднику органа принудительного исполнения не удавалось, однако в дальнейшем в установлении местонахождение автомобиля алиментщика посодействовали сотрудники ОГИБДД УМВД России по Сахалинской области. Получив в рамках межведомственного взаимодействия информацию о местонахождении должника, служитель закона выехал по адресу задержания транспортного средства и произвёл его арест, предупредив владельца об уголовной ответственности в случае отчуждения, растраты и порчи арестованного имущества.

Осознав последствия своего отношения к выплате алиментов на содержание родного сына, сахалинец в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объёме, а позднее официально трудоустроился и предоставил судебному приставу-исполнителю сведения о месте работы. Теперь алиментные платежи будут удерживаться работодателем мужчины из его заработной платы.