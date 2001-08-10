Тихоокеанское
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11:14, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

С начала года значительно вырос экспорт рыбной продукции с Сахалина в Китай

С начала года значительно вырос экспорт рыбной продукции с Сахалина в Китай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора с начала года оформлено на экспорт 11 450 партий рыбы и морепродуктов общим весом 876 024,6 тонны. В целом по сравнению с соответствующим периодом 2022 года экспорт рыбопродукции увеличился на 34%, рассказали ТИА "Острова" в Россельхознадзоре.

Среди наиболее востребованных у импортеров видов продукции – минтай, треска, живой краб.

С начала года в Китай оформлено 514 189 тонн рыбы и морепродуктов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года экспорт рыбопродукции в КНР вырос в 2,7 раза (на середину июля 2022 года в Китай было оформлено 198 868 тонн рыбы и морепродуктов).

В Республику Корея экспортировано 331 812 тонн рыбопродукции, в Японию – 10 050 тонн, в Нигерию – 7 575 тонн, в Таиланд – 6 293 тонны.

Всего продукция из Приморского края и Сахалинской области оформлена в 16 стран мира.

Должностными лицами управления Россельхознадзора проконтролировано соответствие всех экспортных партий требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортеров.

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