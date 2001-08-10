Корпус Сахалинского университета приведут в порядок к новому учебному году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонт пройдет в Институте естественных наук и техносферной безопасности. В учебном заведении обновят фасад, входные группы, а также холл и учебные классы на первом этаже. В сентябре здесь старшеклассники будут углубленно изучать точные и естественные науки и информационные технологии в рамках проекта «500 школьников», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Косметический ремонт пройдет в кабинетах информатики, математики, биологии и физики. Обустроят также научные лаборатории по химии и учительскую. Все помещения расположены на первом этаже. Лекции для школьников будут проходить во второй половине дня, в свободное от учебы время.

– Ребята будут соприкасаться с реальной наукой, получат возможность делать проекты вместе с нашими преподавателями – кандидатами и докторами наук. Свои разработки они потом смогут выносить на научно-практические конференции всероссийского уровня, заявлять о себе и бесплатно получать высшее образование, – отметил исполняющий обязанности ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.

Для способных старшеклассников будут открыты научные лаборатории главного островного вуза. К примеру, в одной из них собраны и оцифрованы самые известные эксперименты нобелевских лауреатов по физике. Таких лабораторий всего две в России.

– В августе необходимо завершить основной объем работ по косметическому ремонту на первом этаже – покрасить, побелить, сделать электропроводку, поменять двери, обновить потолки. Также нужно обновить фасад, входные группы и дворовую территорию, чтобы в новом учебном году не только школьникам, но и студентам было приятно вернуться в институт. Хорошо, что нам удалось заручиться поддержкой федерального центра и начать строительство передового научно-образовательного центра. Но это перспектива, закрыть потребность обучающихся и создать для них приемлемые условия университету необходимо уже сейчас, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В дальнейшем преобразования ждут не только первый, но и другие этажи Института естественных наук и техносферной безопасности. На втором этаже будут обустроены лаборатории по электронике, альтернативной энергетике, информационным технологиям и искусственному интеллекту. На третьем – расположатся комплексы по аквабиогенетическим технологиям, на четвертом – химический и материаловедческий кластеры. На цоколе размещаются специальные бассейны с фильтрацией для разведения марикультуры. Учебные программы для студентов разрабатываются совместно с потенциальными работодателями – крупными предприятиями («Гидрострой», «Сбер» и т.д.).

Напомним, в Южно-Сахалинске уже стартовали подготовительные работы к строительству кампуса мирового уровня «СахалинTech». Научно-образовательный комплекс должны возвести на месте бывшего Дома офицеров в 2026 году. Самым востребованным специальностям там будут обучаться порядка 1500 студентов. А современный студенческий городок появится на проспекте Победы.

Проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России, который запущен по инициативе Президента В.В. Путина.