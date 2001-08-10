На юге Южно-Сахалинска развивается жилищное строительство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Сергей Надсадин ознакомился с ходом строительства нового жилого комплекса по ул. Фархутдинова. Юг областного центра активно застраивается, только силами данного подрядчика ООО «Сахинстрой» возводится почти 14 тысяч квадратных метров жилья для южносахалинцев. В повестке выездного совещания – текущие вопросы строительства, а также создание инженерной и социальной инфраструктуры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Администрация города заинтересована в том, чтобы в Южно-Сахалинске строилось новое жилье. Мы реализуем ряд программ поддержки при покупке квартир для различных категорий граждан. Развитие жилищного строительства - один из наших безусловных приоритетов, поэтому муниципалитет в меру своих полномочий всегда готов оказывать частным инвесторам содействие в этом вопросе, - рассказал Сергей Надсадин. – Эта территория будет развиваться: на юге города по нашим планам предусмотрен детский сад и подъездные пути к новым микрорайонам. Здесь согласно генплану отведены и другие участки для продолжения жилищного строительства.
Строительство данных домов ведет уже известный в городе подрядчик - ООО «Сахинстрой», сдавший несколько жилых комплексов под единым названием «Green Palace». Объект на ул. Фархутдинова примечателен тем, что компания взяла на себя обязательство самостоятельно построить необходимые инженерные сети – это канализация и водоснабжение, блочно-модульная котельная на природном газе, собственные скважины с последующим подключением к водозабору «Южный». Для удобства жителей также ведется строительство подземного паркинга, спортивных объектов и помещения для УК.
Как рассказал генеральный директор ООО «Корус Строй» (подрядная организация застройщика) Сергей Киденко, на сегодняшний день выполнено 70% от общего объема строительства: ведется остекление оконных проемов и лоджий МКД, устройство внутренней инженерной инфраструктуры, монтаж лесов для устройства фасадов, заливка железобетонных колон для подземной парковки, поступило лифтовое оборудование и техническая начинка для насосных станций, готовится площадка газовой котельной. В планах застройщика сдать жилье в конце 2023 года.
Сергей Надсадин обратил внимание подрядчика на важность вопросов озеленения и благоустройства. Строители обещали завершить эти работы весной 2024 года.
В настоящее время АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» ведет прокладку распределительного газопровода к котельной нового ЖК. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска прорабатывает вопрос о размещении коридора для строительства подъездной дороги к новому микрорайону и будущему детскому саду, который расположится вблизи комплекса. Начало строительство дошкольного образовательного учреждения запланировано на ближайшие годы, муниципалитет рассматривает вариант концессии или инвестиционного соглашения.
Уточним, развитие жилищного строительства в Южно-Сахалинске является приоритетом мэра Сергея Надсадина и губернатора региона Валерия Лимаренко. В планах 2023 года возведение 252 тысяч квадратных метром жилья в областном центре, из них 80 тысяч за счет индивидуального жилищного строительства.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
- 18:48 6 Июля В Сахалинской области продолжается всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей
11:36 11 Июля В Южно-Сахалинске развернулись масштабные работы по строительству объездной дороги
16:28 7 Июля Социальный регион: как сэкономить на продуктовой корзине в Сахалинской области
Выбор редакции
- 15:14 Вчера Сахалинцев приглашают на соревнования по джип-триалу
- 11:58 Вчера Сахалинец выплатил долг по алиментам сразу же, как был арестован его внедорожник
- 14:26 3 Июля Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
- 12:25 3 Июля Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 Вчера Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?