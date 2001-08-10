На юге Южно-Сахалинска развивается жилищное строительство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Сергей Надсадин ознакомился с ходом строительства нового жилого комплекса по ул. Фархутдинова. Юг областного центра активно застраивается, только силами данного подрядчика ООО «Сахинстрой» возводится почти 14 тысяч квадратных метров жилья для южносахалинцев. В повестке выездного совещания – текущие вопросы строительства, а также создание инженерной и социальной инфраструктуры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Администрация города заинтересована в том, чтобы в Южно-Сахалинске строилось новое жилье. Мы реализуем ряд программ поддержки при покупке квартир для различных категорий граждан. Развитие жилищного строительства - один из наших безусловных приоритетов, поэтому муниципалитет в меру своих полномочий всегда готов оказывать частным инвесторам содействие в этом вопросе, - рассказал Сергей Надсадин. – Эта территория будет развиваться: на юге города по нашим планам предусмотрен детский сад и подъездные пути к новым микрорайонам. Здесь согласно генплану отведены и другие участки для продолжения жилищного строительства.

Строительство данных домов ведет уже известный в городе подрядчик - ООО «Сахинстрой», сдавший несколько жилых комплексов под единым названием «Green Palace». Объект на ул. Фархутдинова примечателен тем, что компания взяла на себя обязательство самостоятельно построить необходимые инженерные сети – это канализация и водоснабжение, блочно-модульная котельная на природном газе, собственные скважины с последующим подключением к водозабору «Южный». Для удобства жителей также ведется строительство подземного паркинга, спортивных объектов и помещения для УК.

Как рассказал генеральный директор ООО «Корус Строй» (подрядная организация застройщика) Сергей Киденко, на сегодняшний день выполнено 70% от общего объема строительства: ведется остекление оконных проемов и лоджий МКД, устройство внутренней инженерной инфраструктуры, монтаж лесов для устройства фасадов, заливка железобетонных колон для подземной парковки, поступило лифтовое оборудование и техническая начинка для насосных станций, готовится площадка газовой котельной. В планах застройщика сдать жилье в конце 2023 года.

Сергей Надсадин обратил внимание подрядчика на важность вопросов озеленения и благоустройства. Строители обещали завершить эти работы весной 2024 года.

В настоящее время АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» ведет прокладку распределительного газопровода к котельной нового ЖК. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска прорабатывает вопрос о размещении коридора для строительства подъездной дороги к новому микрорайону и будущему детскому саду, который расположится вблизи комплекса. Начало строительство дошкольного образовательного учреждения запланировано на ближайшие годы, муниципалитет рассматривает вариант концессии или инвестиционного соглашения.

Уточним, развитие жилищного строительства в Южно-Сахалинске является приоритетом мэра Сергея Надсадина и губернатора региона Валерия Лимаренко. В планах 2023 года возведение 252 тысяч квадратных метром жилья в областном центре, из них 80 тысяч за счет индивидуального жилищного строительства.