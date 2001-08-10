В новом аэровокзале Южно-Сахалинска проведены тестовые испытания с участием волонтеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тестовые испытания проведены в новом аэровокзале Южно-Сахалинска. За ходом мероприятия, которое проводится в преддверии официального пуска объекта в эксплуатацию, проследил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Новый аэровокзал Южно-Сахалинска является самым крупным на Дальнем Востоке. Здание площадью более 47 тысяч квадратных метров рассчитано на 5 миллионов пассажиров в год. В нем установлены 26 стоек регистрации, оборудованы 11 выходов на посадку, 43 кабины паспортного контроля, 18 пунктов досмотра.
Тестовые испытания начались, когда 300 волонтеров в ярких футболках вошли в просторное помещение аэровокзала. Они выступали в роли обычных пассажиров: проходили регистрацию, досмотр, сдавали и получали багаж, ждали посадку. Кто-то в соответствии со сценарием должен был найти комнату матери и ребенка, пользуясь исключительно указателями. Другому требовалось пройти процедуру сдачи оружия, третьему - оплатить негабаритный багаж. По окончании мероприятия они должны сообщить представителям аэровокзала о всех возникших проблемах. Цель тестовых испытаний - в условиях, максимально приближенных к реальности, выявить и устранить сбои в организации работы с пассажирами и их багажом, технические неисправности. Только после этого можно будет переходить к процедуре официального ввода объекта в эксплуатацию.
- По требованию областных властей проектировщики и строители приняли все меры, чтобы сделать аэровокзал максимально удобным и безопасным. Они обратили особое внимание на создание безбарьерной среды, обеспечили доступ маломобильных граждан во все помещения для пассажиров. Также на объекте установлена высокотехнологичная багажная система с пятью уровнями контроля безопасности. Она способна обработать до 1200 багажных мест в час. Также в помещении аэровокзала будут располагаться более 20 предприятий торговли и общественного питания. Уверен, жители Сахалина и Курил будут с удовольствием отправляться в полет из нового аэровокзала и возвращаться домой, - сказал Алексей Белик.
В связи с санкциями, введенными в отношении России рядом недружественных государств, потребовалось заменить часть технологического оборудования аэровокзала.
- Мы успешно справились с задачей. И сегодня у нас на объекте большая доля оборудования отечественного производства, в частности, системы регистрации, досмотра, обработки багажа. Это отличный опыт не только для нас, но и для других аэропортов России, - рассказал руководитель аэровокзала Игорь Шубейко, генеральный директор АО "Восточные ворота страны".
- Губернатор Валерий Лимаренко постоянно контролировал строительство аэровокзала. И сегодня мы видим объект, достойный нашей области. Это просторный аэровокзал, с удобной навигацией. Здесь будет комфортно и родителям с детьми, и маломобильным гражданам. Важно, что аэровокзал - визитная карточка области. По нему туристы составят первое впечатление о нашем регионе. Теперь оно будет благоприятным, - отметил член Совета Федерации от Сахалинской области Андрей Хапочкин.
Среди волонтеров были и люди, передвигающиеся с помощью инвалидных колясок. Их задача - проверить, насколько помещения аэровокзала приспособлены для маломобильных граждан.
- Меня, если честно, интересовали туалеты. По опыту знаю, что они бывают не очень удобными, а ведь это важно. Но в нашем аэровокзале все понравилось. Отлично сделано. Меня устраивает все. Вот, например, одна мелкая, но очень значимая деталь. Сиденье кресла в зале ожидания совпадает по высоте с сиденьем моей коляски. А значит, удобно перебираться туда и обратно, - поделился наблюдениями волонтер, инвалид первой группы Геннадий Чернявский.
- Впечатления замечательные. Чем скорее аэровокзал откроется, тем лучше. Молодцы! Сделано все хорошо, удобно. Достаточно места, понятная навигация внутри, есть все необходимые указатели, - отметила волонтер Галина Волосович.
Передвижение по территории аэровокзала обеспечивают пять эскалаторов и четыре подъемника, а также 23 лифта. На привокзальной площади оборудована крытая галерея протяженностью 849 метров. Она укроет пассажиров, провожающих и встречающих от дождя и снега при высадке из автомобилей.
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