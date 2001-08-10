В Южно-Сахалинске общественники посетили летний лагерь при гимназии №3
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается летняя оздоровительная кампания. Как организован отдых детей в пришкольных лагерях предложили проверить представители общественности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Департамент образования администрации города поддержал эту инициативу. Свой первый визит проверяющие нанесли в гимназию №3, где сейчас идет вторая смена лагеря.
- Сегодня мы увидели счастливые лица детей. Некоторые ребята приходят в лагерь по второму разу и готовы приходить еще. Вожатые горят своей работой. У них столько интересных идей, которые они с успехом воплощают. Также, как врач, хочу отметить, как организовано питание - все вкусно, приготовлено с душой, блюда сбалансированы. Дети едят с удовольствием, - подчеркнула координатор проекта "Женское движение Единой России", депутат городской Думы Татьяна Рудакова.
Программа летней площадки посвящена истории - в течение смены ребята отправляются в путешествие во времени, изучают интересные факты, посещают мастер-классы, игры, занятия, экскурсии и т.д.
- Организация летнего лагеря на самом высоком уровне. Программа интересная, познавательная. Классы разделены на разные тематики - это и прошлые века, и современность, а также ребята пофантазировали на тему будущего. Дети очень увлечены и это видно, - рассказал руководитель городского совета сторонников партии "Единая Россия" Владислав Грохольский.
Так, общественники планируют в течение недели посетить еще ряд образовательных учреждений.
Напомним, в этом году для школьников открыто 85 лагерей и площадок с дневным пребыванием, в которых до конца августа отдохнут более 12 тысяч южно-сахалинских детей.
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