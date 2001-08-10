Политический тренд: как губернатор Сахалинской области ездит по районам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко регулярно выезжает в муниципальные образования региона, чтобы проверить, как продвигается строительство важных объектов, а также лично пообщаться с жителями. Часто именно после таких визитов принимаются принципиальные решения, которые меняют жизнь сахалинцев и курильчан.

Разговоры о главном

На прошлой неделе глава региона посетил Углегорский район. Там недавно сменился мэр. Им стал Федор Филин. Поэтому губернатор решил лично проверить, как идут дела. Обычно рабочие визиты Валерий Лимаренко совершает в будни, но в этот раз он решил приехать в выходной день, чтобы услышать как можно больше мнений о ситуации в муниципалитете.

На встречу действительно пришло большое количество людей, заинтересованных в развитии района.

Одной из самых острых проблем для населения по-прежнему остается жилье. Однако власти совместными усилиями стараются ускорить процесс пересечения из ветхого и аварийного жилфонда в новые комфортные и безопасные квартиры.

Так, Федор Филин рассказал губернатору, что в следующем году в районе будут возводить 15 многоквартирных домов. Благодаря этому расселить удастся 28 тысяч кв. м.

Кроме того, в Углегорском районе будут строить и малоэтажки, для того, чтобы жители смогли иметь огороды и теплицы.

За два часа беседы с населением удалось рассмотреть более 30 различных вопросов. По всем темам были даны разъяснения. Исполнение поручений Валерий Лимаренко будет контролировать лично.

Во время встречи были подняты и вопросы здравоохранения. В регионе недавно был запущен проект "Проводники здоровья", с помощью которого местные жители с тяжелыми заболеваниями могут получить помощь волонтеров по личным вопросам. Проводники помогают записаться к врачу или оказать моральную поддержку.

Одна из таких пациенток получила "проводника" прямо во время беседы с губернатором.

Контроль на объектах

Важной частью поездок губернатора в районы является и контроль за возведением новых объектов. Такие рабочие визиты нередко заканчиваются увольнениями и сменой подрядчиков. Например, в марте этого года Валерий Лимаренко проверял ход строительства крытого универсального спортивного комплекса в Александровске-Сахалинском.

Выяснилось, что подрядчик серьезно нарушил требования безопасности. Такую халатность глава островного региона прощать не стал и остановил стройку. Подрядчика сменили, а в сам проект внесли необходимые изменения.

При этом Валерий Лимаренко следит за тем, чтобы установленные сроки сдачи объекта не были нарушены.

В том же районе нашелся еще один проблемный объект - городская баня. В здании провели капремонт, но лучше она работать не стала. Наоборот, появились перерывы в работе. А полы в помещении сделали такими сколькими, что люди стали бояться туда ходить. После визита главы региона виновников нашли и уволили.

Но не всегда муниципальные власти получают "подзатыльники". Например, в Анивском районе недавно сдали набережную на пляже "Анивском взморье", которая очень понравилась губернатору. Он лишь предложил добавить дорожки для променада. Поручение уже в работе администрации.

Мэр округа Светлана Швец продемонстрировала еще несколько важных объектов. Все они получили одобрение. Валерий Лимаренко отметил, что глава района "глубоко погружена в проблемы и эффективно занимается исполнением своих задач".

Пример для подражания

После появления в Сахалинской области традиции проведения визитов губернатора в районы, тренд подхватили и другие регионы.

По словам политолога Алексея Дедюхина, Валерий Лимаренко также подталкивает мэров к посещению отдаленных населенных пунктов районов. Тем самым глава островного региона задает высокие темпы работы всей области.