В Южно-Сахалинске прошли масштабные тестовые испытания нового аэровокзала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 300 волонтеров в роли будущих пассажиров проверили степень готовности аэровокзала к обслуживанию рейсов и приему гостей, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Тестирование нового терминала проводилось в несколько этапов и несколькими группами. Добровольцев поделили на 5 команд тест-агентов, снарядили муляжами растений и животных, трекинговыми рюкзаками и чемоданами, горнолыжным оборудованием и даже гирей. Слаженность работы на всех участках отрабатывало штатное количество персонала, положенное на 1 смену.

Первым испытание встретила привокзальная площадь, на которой были разведены потоки вылетающих, прилетающих и ожидающих. Далее - зона первичного досмотра, регистрации, ожидания, зона предполетного досмотра и, наконец, стерильная зона. А для "прилетающих" - зона выдачи багажа.

"Тщательное и всестороннее тестирование позволяет нам понять, что все системы и процедуры работают правильно и соответствуют высоким стандартам безопасности. Более того, результаты испытаний помогли нам выявить точки, где операционные процессы можно оптимизировать", - прокомментировал генеральный директор АО "Восточные Ворота Страны” Игорь Шубейко.

Организаторы сымитировали и кризисные ситуации - от потребности пассажира срочно обратиться в медпункт до эвакуации аэровокзала. В конце испытаний волонтеры заполнили анкеты обратной связи, где проанализировали терминал на удобство и комфорт, а также дали свои рекомендации по улучшению работы.

"Быть первым, хоть и не настоящим пассажиром, - очень волнительно. Нужно учесть и зафиксировать все моменты. Хватает ли скамеек и урн в моей зоне, разборчиво ли слышны отсюда аудио оповещения, легко ли найти комнату матери и ребенка, где находятся уборные. В общем, сегодня я должен был представить себя и пожилым человеком, и мамой с ребенком, и спортсменом, и туристом, и очень занятым бизнесменом. Самое приятное - аэровокзал действительно сумел угодить всем нам", - резюмировал один из волонтёров.

Следующий этап - открытие аэровокзала для настоящих пассажиров. Он состоится после получения положительных заключений контролирующих и надзорных органов.

Напомним, что новый аэровокзал в Южно-Сахалинске - самый технологичный в Дальневосточном федеральном округе. Площадь нового терминала более 47 тыс. кв. м. и способно пропускать до 5 млн пассажиров в год. Для удобства пассажиров предусмотрена единая линия регистрации из 26 стоек. Также терминал оснащен багажной системой с 5 уровнями контроля безопасности, 23 лифтами и 5 эскалаторами, 11 выходами на посадку и 43 кабинами паспортного контроля для пассажиров международных линий. 6 реверсивными телетрапами с возможностью питания воздушного судна и почти километровой галереей "сухой пассажир", благодаря которой в любую погоду можно с комфортом перейти из нового аэровокзала в автомобиль или автобус.