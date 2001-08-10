Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Десятиклассница из Углегорска поборется за путевку в детский лагерь "Артек" на Всероссийском этапе акции "Герой нашего времени".

"Герой нашего времени" - акция, направленная на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи. Мероприятие проводится в рамках мобилизационного проекта "Мир возможностей" партии "Единая Россия".

"Участники акции провели исследования на тему "Герои среди нас", которые включали в себя такие аспекты, как: биография и жизненный путь, достижение или подвиг. Герой обязательно должен быть нашим современником, совершившим подвиг в 21 веке", - отмечают организаторы.

Школьница стала победителем регионального этапа. Её проект, посвящённый биографии известного деятеля культуры и председателя Углегорского городского собрания Татьяны Путятиной, отмечен жюри как самый глубокий и эмоциональный.