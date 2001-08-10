Южно-сахалинским садоводам и огородникам напоминают о местах для продажи излишков урожая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Горожанам, имеющим приусадебные и дачные участки, напоминают о местах, где можно реализовать излишки урожая. Свободная реализация овощей и зелени разрешена с 1 мая по 20 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На территории городского округа организовано 11 площадок на 75 мест для садоводов-любителей (две площадки в Южно-Сахалинске, девять - в планировочных районах и селах).
Также на 7 ярмарочных площадках в Южно-Сахалинске предусмотрено 171 место для садоводов-огородников.
С адресами всех мест можно ознакомиться на сайте администрации города Южно-Сахалинска в разделе департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка по ссылке.
На площадках граждане имеют возможность законно торговать излишками сельхозпродукции, выращенными на приусадебных участках.
За консультацией можно обратиться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации областного центра по телефону - 300-738 (1,7) 300-737 (2).
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