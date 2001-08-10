Любители внедорожной езды соберутся на этап Rainforest Challenge в селе Лесном на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже в этот уик-энд, с 14 по 16 июля, Сахалинская область примет этап всемирной гонки по бездорожью для владельцев полноприводных автомобилей. Турнир Rainforest Challenge Sakhalin соберет поклонников экстремальных заездов в Корсаковском районе: мероприятие состоится вблизи села Лесного, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Rainforest Challenge (RFC) - это известная по всему миру и одна из самых сложных серийных гонок для водителей полноприводных автомобилей. Ее организует в Малайзии легенда мирового офф-роуда Луис Ви. На сегодняшний день RFC официально входит в топ-10 самых тяжелых и экстремальных гонок на планете, а за 25 лет в ней приняли участие тысячи человек. Проект, изначально разработанный для джунглей Юго-Восточной Азии, расширился в международный формат, и сейчас Rainforest Challenge проводят в десятках стран мира от Европы до Южной Америки. Уже несколько лет постоянными участниками гонки становятся россияне, а в 2023-м этап RFC впервые принимает Сахалинская область - турнир в Корсаковском районе организует региональная общественная спортивная организация "Сахалинская спортивно-техническая федерация автомобильного спорта".

"Соревнования российской серии RFC проводятся с целью популяризации автомобильного спорта среди автолюбителей и привлечения их к занятию автомобильным спортом, совершенствования навыков управления автомобилем и его безопасной эксплуатации в различных дорожных условиях, привлечения внимания молодежи к техническим видам спорта как форме проведения досуга и пропаганды ЗОЖ. Мы очень рады, что в этом году Сахалин принимает один из этапов гонки с мировой известностью - мероприятие такого уровня проходит в островном регионе впервые. Надеемся, что участникам заездов понравится, и пусть победит сильнейший", - отметил председатель РОСО "Сахалинская спортивно-техническая федерация автомобильного спорта", заместитель главного судьи Rainforest Challenge Sakhalin, судья 1 категории Евгений Черников.

С 14 по 16 июля жители островного региона соберутся на турнир, где будут соревноваться в навыках вождения и ориентирования в условиях экстремального бездорожья. Автомобилистам предстоит преодолеть трассу, состоящую из небольших по протяженности спецучастков с лимитом времени - 15 минут на каждый отрезок пути. Решающими для продолжения гонки станут мастерство пилота и штурмана, мощность двигателя автомобиля, скорость сматывания лебедки и высокая прочность рамы транспорта: гоночную трассу проложат с перепадом высот, по разным видам грунта, в том числе через водоемы.

"Сахалинская область не зря считается одним из самых спортивных регионов России. У нас развиваются не только классические, олимпийские дисциплины, но и нестандартный, в том числе экстремальный спорт. Гонка RFC Sakhalin - это заезды для тех, кто знает, что фраза "Танки грязи не боятся" - не шутка. Это адреналин, мощь и, конечно же, командная работа на труднопроходимой трассе в условиях сахалинской природы. Рекомендую жителям Сахалина обязательно приехать на эти соревнования - в том числе и для того, чтобы своими глазами увидеть одну из самых сложных гонок в мире", - прокомментировал руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Сахалинцы могут принять участие в гонках Rainforest Challenge Sakhalin на автомобилях трех спортивных категорий:

- R1 - специально подготовленный транспорт;

- R2 - модифицированный транспорт;

- R3 - стандартный транспорт;

- ATV (UTV) - квадроциклы.

Технический старт соревнованиям дадут в пятницу, 14 июля. С 16:00 до 19:00 пройдет административная проверка и техническое комиссионное обследование транспорта участников RFC Sakhalin, а также аттестация водителей и штурманов. В 19:00 состоится торжественное открытие этапа заездов.

15 июля в 09:30, после медицинской комиссии и жеребьевки, стартуют первые заезды участников соревнований на бездорожье. 16 июля с 09:30 до 16:00 состоится второй раунд гонки для любителей бездорожья. А в 17:00 состоится торжественная церемония награждения участников этапа RFC Sakhalin.

Жителей и гостей Сахалина ждут в селе Лесном Корсаковского района. Основной площадкой для официальной и развлекательной части RFC Sakhalin станет база "Аквамарин" (ул. Лесное, 1).