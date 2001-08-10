Пятый поток школьной Азбуки предпринимателя стартовал на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Анти-кафе, музыкальная школа, магазин одежды и другие бизнес-проекты хотят реализовать школьники Сахалинской области. Поможет им Азбука предпринимателя, которая стартовала 10 июля. За 5 дней детей обучат основам финансовой грамотности, расскажут, как составить свой первый бизнес-план, упаковать продукт и развить проект, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

Курс для подростков от 14 до 17 лет проводят центр Мой бизнес и министерство экономического развития Сахалинской области уже пятый раз. Почему выбрали именно такую возрастную категорию ответил спикер Владислав Баликов: «Молодёжь мыслит иначе, они лучше знают, что им нужно и будут предлагать не те проекты, которые придумали взрослые, а те, в которых заинтересованы сами. Моя задача сопроводить ребят и показать какие инструменты можно использовать при создании идеи и как потом применять это в работе».

Сами дети хотят получить новые знакомства, узнать, как быстрее достигнуть своей цели и понять, как устроен бизнес. Среди участников есть и те, кто приходит на курс в третий раз. «В первый раз у меня была хорошая команда, мы хотели открыть кафе в ретро-стиле. Это было очень красивое место, но не получилось. Во второй раз я уже одна создавала проект анти-кафе, мне эта идея понравилась и сейчас я пришла с целью развить её, дополнить и усовершенствовать. На Сахалине не хватает места, где человек мог бы учиться, работать или проводить время с друзьями в комфортной атмосфере. Если не получится — у меня есть запасной план, но это пока секрет», — делится Кира Сичко.

Другой участник Максим Чернецкий хочет заниматься продажей одежды и обуви известных брендов: «Идею подсмотрел у блогера. Он начинал дело с нуля, а сейчас отрыл свой магазин в Дубае. Я вдохновился его историей и поставил себе цель открыть подобное на Сахалине. Это популярное и востребованное направление, думаю, полученные знания мне помогут».

По завершении программы школьников ждут подарки и возможность запустить свой проект уже в этом году.

Бесплатные образовательные курсы в Сахалинской области проводятся благодаря национальному проекту Малое и среднее предпринимательство, инициированному президентом Владимиром Путиным. С подробной информацией по предстоящим программам и мерам поддержки предпринимателей можно ознакомиться на сайте центра Мой бизнес.