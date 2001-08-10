Свыше половины грузов доставлены в отдаленные гарнизоны Восточного военного округа в рамках северного завоза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе выполнения мероприятий северного завоза в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатского края, островной зоны округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта доставлено свыше 52% грузов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Так поступило более 25% горюче-смазочных материалов и свыше 90% твердого топлива.
Доставка осуществляется силами Тихоокеанского флота и военно-транспортной авиации Восточного военного округа, а также силами сторонних организаций.
Всего в рамках северного завоза будет доставлено более 35 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения.
В тоже время в ВВО ведется плановая работа по накоплению продовольствия, вещевого имущества на складах и базах хранения, с последующей отправкой по плану завоза в отдаленные гарнизоны.
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