Свыше половины грузов доставлены в отдаленные гарнизоны Восточного военного округа в рамках северного завоза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе выполнения мероприятий северного завоза в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатского края, островной зоны округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта доставлено свыше 52% грузов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Так поступило более 25% горюче-смазочных материалов и свыше 90% твердого топлива.

Доставка осуществляется силами Тихоокеанского флота и военно-транспортной авиации Восточного военного округа, а также силами сторонних организаций.

Всего в рамках северного завоза будет доставлено более 35 тысяч тонн имущества и грузов различного назначения.

В тоже время в ВВО ведется плановая работа по накоплению продовольствия, вещевого имущества на складах и базах хранения, с последующей отправкой по плану завоза в отдаленные гарнизоны.