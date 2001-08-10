Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июля 2023
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12:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинское МЧС провело внеплановую тренировку личного состава

Сахалинское МЧС провело внеплановую тренировку личного состава

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 11 июля 2023 года, в рамках подготовки к инспекторской проверке центрального аппарата МЧС России было проведено тренировочное построение аэромобильной группировки и личного состава Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Инспекторская проверка - это форма контроля за деятельностью территориальных органов МЧС России и других подразделений МЧС России, осуществляемого в соответствии с Комплексным планом основных мероприятий МЧС России на текущий год и включающего в себя комплекс мер по определению фактического состояния дел, изучению и оценке эффективности функционирования территориальных органов МЧС России, и выработке мер по повышению их готовности к выполнению задач по предназначению.

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