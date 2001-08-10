В Южно-Сахалинске развернулись масштабные работы по строительству объездной дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый этап объездной дороги в обход Южно-Сахалинска - участок протяженностью 8 километров - должны завершить уже в августе следующего года. Новая транспортная артерия соединит областной центр с федеральными трассами и освободит центр города от грузовых машин. Строительство объекта стало частью стратегического плана по развитию Южно-Сахалинской агломерации, предполагающего, в том числе, модернизацию и развитие транспортного сообщения, рассказали ТИА "Острова" в региональнеом правительстве.

Ход работ по строительству дороги проверил губернатор Валерий Лимаренко. Масштабные работы стартовали в июне. Сейчас на объекте ведутся подготовительные мероприятия: вырубка деревьев, устройство подъездных дорог, водоотведение, земляные работы по устройству выемки.

- Когда мы следующим летом пустим объездную дорогу, город сразу задышит легче. Центр Южно-Сахалинска будет освобожден от грузового транспорта, что положительно скажется на количестве пробок и сократит количество дорожно-транспортных происшествий, - сказал Валерий Лимаренко. - На объездной дороге, на перекрестке основных дорог, запланировано создание логистического центра. Промышленные объекты и склады должны быть перемещены на объездную, а на их месте, в центре города, должны строиться жилые микрорайоны и социальные объекты. Городскую территорию необходимо использовать эффективно и с умом.

Новая дорога свяжет федеральные трассы: Южно-Сахалинск - Холмск, Южно-Сахалинск - Корсаков и Южно-Сахалинск - Оха. Общая протяженность транспортной артерии составит более 40 километров. Работы разбиты на несколько этапов, завершить их планируется в 2026 году.

- Мы развяжем узел Сахалинская - Холмское шоссе. Сейчас весь грузовой трафик идет по юго-западному объеду, доезжает до Лермонтова, потом на Холмское шоссе и дальше в город. Благодаря новой объездной дороге мы этот узел выключим, на первом этапе он будет проходить через старое Дальнее, - пояснил мэр областного центра Сергей Надсадин.