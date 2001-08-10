Таксисты в Южно-Сахалинске из-за дождя задрали ценник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цены на такси, работающих в популярных приложениях, резко подскочили в Южно-Сахалинске утром 11 июля. Чтобы проехать несколько остановок, горожанам пришлось платить в среднем 250 рублей. Они связывают ситуацию с проливным дождём, пишет astv.ru.

Ливень обрушился на областной центр примерно в 9:15. Осадки были интенсивными, но кратковременными - прекратились в течение получаса. Однако в этот период, как сообщают очевидцы, таксисты в приложениях установили "космические цены".

- Чтобы проехать пару остановок, нужно было отдать почти 260 рублей, хотя обычно просят 100-130 рублей. Из одного конца города в другой вообще цены заоблачные - до 400 рублей вместо привычных 250-280, - рассказала читательница astv.ru.

Между тем очевидцы сообщают, что улица Ленина превратилась в реку.

- Дождик-то пролился слабенький, а восточная сторона Ленина от Емельянова до Пуркаева - одна сплошная речка. Ни одного работающего ливневого колодца не встретил, - прокомментировал горожанин.

По данным rp5.ru, осадки разной интенсивности будут идти в Южно-Сахалинске в течение всего дня. Температура воздуха - от +18 до +20.