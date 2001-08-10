Лучшим выпускникам Поронайского района вручили медали "За успехи в учении"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Поронайского городского округа состоялась торжественная церемония вручения медалей "За особые успехи" и премии мэра Поронайского городского округа. Поздравить медалистов собрались педагоги, родители и руководители образовательных учреждений.
По традиции награды выпускникам вручил глава муниципалитета Антон Карпуков. Мэр поздравил ребят с окончанием важного этапа в жизни - получением среднего образования, отметив, что медаль - это результат большого труда и гордость на всю жизнь.
- Я желаю, чтобы вы поступили в высшие учебные заведения, стали отличными специалистами, нашли свой путь в жизни. Поронайский район заинтересован в молодых кадрах. Надеюсь, что вы свяжите свое будущее с родной землей. Здоровья, успехов во всем. Огромная благодарность педагогам и родителям, - обратился к присутствующим Антон Карпуков.
Медалями "За успехи в учении" были удостоены - выпускник школы №1 Данила Куликов, выпускники школы №2 Алена Шаройкина, Константин Штанько, выпускники школы №7 Елисей Сукконов, Никита Штанько, выпускница школы №8 Полина Низамова.
Ребята услышали много напутственных и добрых слов в свой адрес. В ответном слове выпускница школы №8 Полина Низамова поблагодарила учителей и родителей за поддержку на протяжении всей учебы в школе.
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