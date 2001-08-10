Острова возможностей: как изменились Курилы за пять лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Курильские острова давно перестали быть оторванными от «большой земли» и современной жизни. Сегодня это территории, которые ничем не вступают другим районам области, а где-то даже их превосходят. За последние несколько лет на Курилах построили массу соцобъектов, нового современного жилья и улучшили уже существующие предприятия. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко смог решить вопрос транспортной доступности благодаря нескольким теплоходам и регулярным рейсам. Большое внимание уделяется проектам в сфере бизнеса. На Курилах действует два особых экономических режима, что привлекает инвесторов со всей страны. Подробнее о развитии территории - в нашем материале.

Развитие Курил

В Сахалинской области действует ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов». Каждый год из казны региона в нее поступают крупные суммы. Благодаря этому только в 2022 году там было построено семь новых домов. Больше всего новостроек принял Южно-Курильский городской округ - 4. Еще два дома сдали в Курильском и один — в Северо-Курильском районах

По словам замглавы администрации Курильского городского округа Лилии Анохиной, на Итурупе благодаря этой программе за прошлый год десятки семей переехали в новое комфортное жилье. Также в Китовом возвели рыбоперерабатывающий комплекс, который может производить до 80 тыс. тонн продукции в год и холодильник для хранения до двух тыс. тонн мороженой продукции одномоментно. Как отметила Лилия Анохина, на этом развитие острова не остановилось. Продолжается строительство рыбоводных заводов, что помогает создавать новые рабочие места.

Все еще проблемным остается кадровый вопрос. Но и в этом направлении ведется активная работа. Так, на острова за 2022 год приехал 21 профессиональный сотрудник для муниципальной и государственной службы. Еще 92 работника бюджетной сферы прошли профобучение.

Чтобы привлечь специалистов на Курилы, им помогают с поиском и оплатой жилья. В прошлом году компенсацию за съем квартир получили 54 специалиста.

Вслед за строительством домов идет и реконструкция теплосетей, а также других объектов ЖКХ. На Кунашире в настоящее время ведется восстановление участка систем теплоснабжения длинной полтора километра.

В этом году Курилы увидят новые дома и школу на 400 мест. Последний объект построят в Курильске. В прошлом году такая же современная школа появилась в Рейдово. Кроме того, ведется и строительство дороги из Курильска в направлении Горячих Ключей.

Шикотан не уступает по темпам строительства. В 2023-м там сдали три многоквартирных дома. А в Крабозаводском скоро появится детский сад для сотни дошколят.

На Кунашире с 1 сентября дети пойдут в новую школу-детский сад в Головнино. Учебное заведение станет также центром протяжения жителей благодаря спортплощадке и залу для культурных мероприятий.

Управляющий делами администрации Южно-Курильского городского Виктор Кабаков добавил, что программа развития Курильских островов снизила отток населения. Когда люди увидели существенные изменения в реальной жизни, получили скоростной интернет, комфортное жилье и высокооплачиваемую работу, они перестали думать о том, как отсюда уехать. Теперь курильчане строят долгосрочные перспективы.

В 2024-2025 годах по ФЦП планируется направить более 3 млрд рублей.

Острова - особая экономическая зона

С 2017 года Курилы стали территорией опережающего развития. Резидентами ТОР там стали восемь компаний, которые вложили в проекты свыше 6 млрд рублей.

С прошлого года на островах действует еще одна льгота для инвесторов. Резиденты освобождены от налогов на 20 лет, а страховые взносы на персонал уменьшены до 7,6%. В других субъектах они колеблются в районе 30%.

За это время на Курилы пришли 14 компаний в сфере туризма, гостиничного бизнеса и производства продуктов.

Еще одна особенность новой льготы - отсутствие минимального порога инвестиций. Поэтому в программе могут участвовать все бизнесмены с любой суммой вложений.

Представители бизнеса могут получать на Курилах землю, а после реализации проекта выкупить территорию на льготных условиях. Свободная таможенная зона позволяет ввозить материалы и необходимое оборудование без пошлин и НДС.

Ощутимые изменения

Правительству региона удалось не только систематизировать программы развития Курильских островов, но и развеять стереотипы бизнес-сообщества о том, что Курилы — это край земли и бесперспективная территория. В этом уверены многие эксперты.

Так, по словам политолога Алексея Дедюхина, губернатор смог убрать для бизнеса бюрократические барьеры на Курилах и создать особую экономическую зону. Но здесь важна и поддержка правительства страны. Валерий Лимаренко на постоянной основе проводит встречи с представителями федерального центра, поэтому многие проекты в итоге получают дополнительное финансирование и реализуются в срок.

Известный политический консультант Даниил Ермилов отметил, что со времен распада СССР территории Курильских островов были брошены на произвол судьбы. Однако в последние годы район становится все более привлекательным не только для бизнеса, но и для самих жителей. Зашедшие инвесторы занимаются развитием бизнеса и развивают сам район: предоставляют большое количество рабочих мест, прокладывают дороги, улучшают инфраструктуру. Преображение Курил очевидно.