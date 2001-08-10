Строительство нового автобусного парка идет с опережением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня ход работ на объекте проверил мэр города Сергей Надсадин. Возведение автобусного парка, где будет базироваться весь подвижной состав «Транспортной компании» - ключевое мероприятие транспортной реформы Южно-Сахалинска, стартовавшей в прошлом году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В целом, работы идут с опережением графика на 3 месяца. Материалы и все комплектующие поставляются на объект в срок. Ввести базу в эксплуатацию планируют в 2024 году.

Сейчас подрядная организация - известная на строительном рынке островного региона компания «Остов» - продолжает работы по строительству здания административно-бытового комплекса. Также идет устройство скважин, выполнено устройство котлована и основания под фундамент мойки, обустраивается подъездная дорога.

- Это будет современный объект для качественного обслуживания автобусов. Особое внимание - бытовым условиям людей, которые будут здесь работать. Для водителей и всего персонала будут обустроены комфортные помещения, оснащенные всем необходимым для работы, - подчеркнул мэр.

Напомним, на территории автобусного парка будут расположены производственный и административно-бытовой корпус, мойка на 4 линии, открытая стоянка на 250 автобусов, контрольно-пропускной пункт, газовая котельная и др.

Еще одной точкой инспекционного объезда главы города стал пункт временного размещения автопарка АО «Транспортная компания». Здесь предприятие базируется с декабря 2022 года и останется до ввода в эксплуатацию нового парка. На этом месте, в том числе, обслуживается новый подвижной состав «Транспортной компании». Напомним, весной в Южно-Сахалинск поступило 100 газомоторных автобусов большого и среднего класса.

Как отмечают специалисты, работа здесь налажена, все системы функционируют, в частности, запущена в работу мойка, что позволяет поддерживать чистоту в общественном транспорте.