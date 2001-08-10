В Приморье зацвели первые лотосы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Символ чистоты и просветления начал свое цветение в Приморье. Бледно-розовые бутоны возвысились над Арсеньевом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал IRECOMMEND_VDK.

Напомним, что сезон цветения лотоса начинается в середине июля и длится до начала сентября.

Пользователи сети в комментариях к публикации обменялись интересными фактами о лотосе. Как оказалось, данный цветок является священным в Индии и Китае, его корни употребляют в пищу, а с их лепестками заваривают чай.

А вот что нашла редакция VladNews специально для вас:

Как сказано в одной из легенд на просторе сети: чем грязнее вода, тем красивее там появляется цветок лотоса.

С давних времен лотос считается лекарственным средством от многих заболеваний.

Из семян лотоса делают мармелад, а листья используют вместо спаржи.

Один цветочек цветет около 3-4 дней, после чего осыпается.

Масло лотоса, которое содержится в семенах, является одним из самых дорогих эфирных масел в мире.