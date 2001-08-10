ВТБ: выдачи ипотечных кредитов на Дальнем Востоке выросли в первом полугодии на треть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам января-июня 2023 года ВТБ выдал жителям ДФО более 5 тысяч ипотечных кредитов на 23,5 млрд рублей: на 34% больше по объему, чем в первом полугодии прошлого года. Каждая вторая ипотека оформлена в рамках госпрограмм.

Пик спроса пришелся на июнь, когда продажи жилищных кредитов на Дальнем Востоке впервые с марта 2022 года превысили 5 млрд рублей.

Более 11,6 млрд рублей дальневосточники в первом полугодии получили в ВТБ в рамках госпрограмм. Почти половину этого объема (45%) занимает Дальневосточная ипотека, треть – «семейная ипотека», 19% приходится на «Ипотеку с господдержкой 2020».

Среди дальневосточных регионов лидерами по объему ипотечных продаж в отчетном периоде стали Приморье (8,3 млрд рублей), Хабаровский край (3,9 млрд) и Якутия (3,1 млрд).

По стране в целом в январе-июне ипотеку в ВТБ оформили более 110 тысяч клиентов. Объем продаж превысил 550 млрд рублей, что на 28% больше результата первого полугодия 2022 года. Более 46,7 тысячи жилищных кредитов выдано с господдержкой. Объем таких сделок составил порядка 275 млрд рублей, что на 13% превышает показатель за первое полугодие прошлого года и более чем в 1,6 раза – 2021 года.