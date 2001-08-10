Социальный регион: как сэкономить на продуктовой корзине в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Каждый житель Сахалинской области знает про социальные магазины. В них можно приобрести товары фактически по себестоимости с наценкой не более 15%. Также там организована торговля свежей «доступной рыбой». Торговые объекты открыты во всех районах островного региона и нашли положительный отклик у населения.
Магазины для каждого
Всего в регионе открыта 181 социальная точка торговли. Владельцы магазинов не только не превышают допустимый порог наценки, но и стараются максимально снизить его на важные категории продуктов. Например, в Томаринском районе хлеб можно приобрести всего с 5-процентным превышением цены.
Местные жители оценили преимущества таких магазинов и с удовольствием закупают в них продукты на всю семью.
По словам жительницы Невельского района Анны Смирновой, социальные магазины расположены на центральных улицах, что делает их удобными и доступными для населения. В торговых точках всегда можно найти свежую рыбу по стоимости от 50 до 120 рублей за килограмм, что способен позволить себе житель с любым уровнем дохода.
Также по социальным ценам продают крупы, овощи, фрукты, молоко и многое другое. Узнать товары с минимальной наценкой легко — данные об этом расположены на стендах в магазинах. Кроме того, особым образом отмечены и их ценники.
Предприниматели от такой торговли только выигрывают. Им оказывают всестороннюю поддержку со стороны правительства. Например, возмещают часть затрат на аренду помещения, а также оплату «коммуналки».
Рыбу в каждый дом
Помимо социальных магазинов в регионе успешно реализуется и проект «Доступная рыба». Дары моря по низкой цене подают в 236 розничных торговых объектах области. Для того, чтобы свежей продукцией могли полакомиться все жители, в проекте принимают участие 67 рыбопромышленников.
Также свежую рыбку продают и на уличных площадках. О месте и времени торговли сахалинцы и курильчане узнают через соцсети администрации районов.
А в Северо-Курильске все желающие могут получить рыбу бесплатно. Белорыбица доступна людям весь год, а лосось даром можно получить в сезон.
По словам главы района Александра Овсянникова, такие акции проводят раз в неделю, а иногда и чаще. Людей оповещают через соцсети и телевидение.
Рыбопромышленников, участвующих в проекте, правительство поощряет субсидиями на приобретение оборудования и льготными кредитами.
"Острова.65"
По инициативе Валерия Лимаренко на Сахалине и Курилах появилось специальное приложение «Острова.65».
В нем жители могут узнать адреса соцмагазинов и посчитать, где нужные продукты будут стоить дешевле всего. С помощью сервиса «Моя корзина» можно внести список товаров и узнать цену на него в каждой торговой точке.
В островном регионе действуют десятки социальных программ, которые объединены в проект «Забота.Защита.Уважение». Помимо вышеперечисленных туда включены и такие инициативы, как «Карта сахалинца», «Сахалинское долголетие» и многие другие.
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