Южносахалинцев и гостей города приглашают на ярмарку, в честь Дня рыбака
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тематическая ярмарка "День рыбака" состоится в субботу, 8 июля, на площадке южнее ТЦ "Дом торговли" (пр. Мира, 106А). Для жителей будет представлен широкий ассортимент товаров местных производителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С 10.00 до 16.00 будут работать торговые ряды, где южносахалинцы смогут приобрести мясо, рыбу, яйцо, кондитерские изделия, молоко и молочную продукцию от АО "Мерси Агро Сахалин", ТФ "Сахалинский бекон-2", ООО "Курильский берег", АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский", АО "Птицефабрика" "Островная", ООО "Фабрика вкуса", ООО "Сакура", ООО "Восток Трейд Компани", ИП Можайский О.В..
Также на ярмарке будет представлена свежая выпечка от ИП Одиноковой Н.В., фирменные полуфабрикаты и кондитерские изделия от компании "Фабрика вкуса", свежеприготовленные куры-гриль, шашлыки и шаурма от ИП Зинаков О.В. и ИП Храпак Ф.В.
С 11.00 гостей мероприятия ждет музыкальная программа с выступлением творческих коллективов, а также конкурсы и призы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
17:36 30 Июня ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома
14:31 Вчера У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
17:32 30 Июня В Южно-Сахалинске состоялось заседание Советов по противодействию коррупции совместно с Благовещенском
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
Выбор редакции
- 14:26 3 Июля Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
- 12:25 3 Июля Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области
- 09:06 3 Июля Сергей Надсадин поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником
- 17:11 30 Июня «БеговелоБум» на Сахалине объединил около 60 юных дальневосточных спортсменов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?