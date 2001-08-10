Южносахалинцев и гостей города приглашают на ярмарку, в честь Дня рыбака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематическая ярмарка "День рыбака" состоится в субботу, 8 июля, на площадке южнее ТЦ "Дом торговли" (пр. Мира, 106А). Для жителей будет представлен широкий ассортимент товаров местных производителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 10.00 до 16.00 будут работать торговые ряды, где южносахалинцы смогут приобрести мясо, рыбу, яйцо, кондитерские изделия, молоко и молочную продукцию от АО "Мерси Агро Сахалин", ТФ "Сахалинский бекон-2", ООО "Курильский берег", АО "Молочный комбинат "Южно-Сахалинский", АО "Птицефабрика" "Островная", ООО "Фабрика вкуса", ООО "Сакура", ООО "Восток Трейд Компани", ИП Можайский О.В..

Также на ярмарке будет представлена свежая выпечка от ИП Одиноковой Н.В., фирменные полуфабрикаты и кондитерские изделия от компании "Фабрика вкуса", свежеприготовленные куры-гриль, шашлыки и шаурма от ИП Зинаков О.В. и ИП Храпак Ф.В.

С 11.00 гостей мероприятия ждет музыкальная программа с выступлением творческих коллективов, а также конкурсы и призы.