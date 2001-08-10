В Поронайском районе продолжается ямочный ремонт дворовых территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе стартовал второй этап ремонта асфальтового и бетонного покрытия во дворах. Первые 16 дворовых территорий были отремонтированы в начале июня. В этом месяце планируется восстановить поврежденное покрытие в 9 дворах в Поронайске и на придомовых территориях села Леонидово.

Дефекты были выявлены в ходе рейдов специалистов Администрации Поронайского городского округа и волонтеров партии «Единая Россия». Заявки на устранение ям также были собраны в ходе обхода в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Работы по ликвидации ям проводят дорожники Поронайского ДРСУ. Ремонт выполняется традиционным способом. Нарезанные дорожной фрезой повреждённые участки вначале тщательно очищают от пыли и крошек. После этого их дно обрабатывают жидкой битумной эмульсией. На последнем этапе ямы заливают асфальтобетонной смесью и закатывают катком. Такая технология позволяет получать высококачественный результат.

До конца июля работы запланировано выполнить по адресам:

- ул. Победы, 82;

- ул. Ленина, 20;

- ул. Дружбы, 17;

- ул. Комсомольская, 1;

- ул. Фрунзе, 7;

- ул. Восточная, 104;

- ул. Театральная, 54;

- ул. Победы, 28;

- Восточная, 112.