На Сахалине военнослужащие текущего призыва осваивают различные военные дисциплины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мотострелковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), ежедневно проходят занятия с молодым пополнением по огневой, инженерной и медицинской подготовках, а также другим видам военных дисциплин, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Военнослужащие изучают основы ведения огня из стрелкового оружия, тактики действий на поле боя, то есть получают навыки и умения необходимые для прохождения службы в мотострелковых подразделениях.

Помимо этого, под руководством опытных офицеров молодые бойцы осваивают работу на боевой технике стоящей на вооружении мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО.

Данная подготовка помогает не только овладеть современным оружием, но и формирует характер каждого военнослужащего. Военная служба требует высокой степени ответственности и дисциплины, которые развивают эти качества.