На Сахалине военнослужащие текущего призыва осваивают различные военные дисциплины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В мотострелковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), ежедневно проходят занятия с молодым пополнением по огневой, инженерной и медицинской подготовках, а также другим видам военных дисциплин, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Военнослужащие изучают основы ведения огня из стрелкового оружия, тактики действий на поле боя, то есть получают навыки и умения необходимые для прохождения службы в мотострелковых подразделениях.
Помимо этого, под руководством опытных офицеров молодые бойцы осваивают работу на боевой технике стоящей на вооружении мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО.
Данная подготовка помогает не только овладеть современным оружием, но и формирует характер каждого военнослужащего. Военная служба требует высокой степени ответственности и дисциплины, которые развивают эти качества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
17:36 30 Июня ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома
14:31 Вчера У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
17:32 30 Июня В Южно-Сахалинске состоялось заседание Советов по противодействию коррупции совместно с Благовещенском
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
Выбор редакции
- 14:26 3 Июля Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
- 12:25 3 Июля Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области
- 09:06 3 Июля Сергей Надсадин поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником
- 17:11 30 Июня «БеговелоБум» на Сахалине объединил около 60 юных дальневосточных спортсменов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?