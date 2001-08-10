Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июля 2023
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11:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Таранайские школьники прошли на региональный этап Всероссийской олимпиады "Технологии успеха"

Таранайские школьники прошли на региональный этап Всероссийской олимпиады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабное интеллектуальное состязание стартовало еще весной. Оно объединило школьников со всей страны. Более миллиона участников заявили о себе и уже прошли школьные и муниципальные этапы. Олимпиада "Технологии успеха" проводится в рамках Десятилетия науки и технологий и станет частью Всероссийской Большой олимпиады "Искусство - Технологии - Спорт", реализуемой в течение трех лет по поручению президента России. 

Команда "Техно" СОШ № 4 села Таранай при поддержке своего наставника Анжелы Олчоновой успешно справилась с такими заданиями как решение тематических задач с применением логики и критического мышления. Предлагались задания и посложнее. Например, создать трехмерную модель, составить электросхему или же написать часть кода для технологического оборудования.

- Участвуя в этой олимпиаде, ребята могут не только проверить свои силы, но и столкнуться с первыми серьёзными вызовами, завести друзей и пообщаться с экспертами крупнейших технологических компаний и вузов, - отметил директор школы Сергей Ким.

Островной регион на Всероссийской олимпиаде помимо таранайской школы также представляют две команды из Южно-Сахалинска - МАОУ СОШ № 31 и МАОУ СОШ № 3 имени героя России Сергея Ромашина. Впереди региональный этап Большой олимпиады страны. Он пройдёт в проектном формате.-

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