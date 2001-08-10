Таранайские школьники прошли на региональный этап Всероссийской олимпиады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабное интеллектуальное состязание стартовало еще весной. Оно объединило школьников со всей страны. Более миллиона участников заявили о себе и уже прошли школьные и муниципальные этапы. Олимпиада "Технологии успеха" проводится в рамках Десятилетия науки и технологий и станет частью Всероссийской Большой олимпиады "Искусство - Технологии - Спорт", реализуемой в течение трех лет по поручению президента России.

Команда "Техно" СОШ № 4 села Таранай при поддержке своего наставника Анжелы Олчоновой успешно справилась с такими заданиями как решение тематических задач с применением логики и критического мышления. Предлагались задания и посложнее. Например, создать трехмерную модель, составить электросхему или же написать часть кода для технологического оборудования.

- Участвуя в этой олимпиаде, ребята могут не только проверить свои силы, но и столкнуться с первыми серьёзными вызовами, завести друзей и пообщаться с экспертами крупнейших технологических компаний и вузов, - отметил директор школы Сергей Ким.

Островной регион на Всероссийской олимпиаде помимо таранайской школы также представляют две команды из Южно-Сахалинска - МАОУ СОШ № 31 и МАОУ СОШ № 3 имени героя России Сергея Ромашина. Впереди региональный этап Большой олимпиады страны. Он пройдёт в проектном формате.-