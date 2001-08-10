Таранайские школьники прошли на региональный этап Всероссийской олимпиады "Технологии успеха"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Масштабное интеллектуальное состязание стартовало еще весной. Оно объединило школьников со всей страны. Более миллиона участников заявили о себе и уже прошли школьные и муниципальные этапы. Олимпиада "Технологии успеха" проводится в рамках Десятилетия науки и технологий и станет частью Всероссийской Большой олимпиады "Искусство - Технологии - Спорт", реализуемой в течение трех лет по поручению президента России.
Команда "Техно" СОШ № 4 села Таранай при поддержке своего наставника Анжелы Олчоновой успешно справилась с такими заданиями как решение тематических задач с применением логики и критического мышления. Предлагались задания и посложнее. Например, создать трехмерную модель, составить электросхему или же написать часть кода для технологического оборудования.
- Участвуя в этой олимпиаде, ребята могут не только проверить свои силы, но и столкнуться с первыми серьёзными вызовами, завести друзей и пообщаться с экспертами крупнейших технологических компаний и вузов, - отметил директор школы Сергей Ким.
Островной регион на Всероссийской олимпиаде помимо таранайской школы также представляют две команды из Южно-Сахалинска - МАОУ СОШ № 31 и МАОУ СОШ № 3 имени героя России Сергея Ромашина. Впереди региональный этап Большой олимпиады страны. Он пройдёт в проектном формате.-
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
17:36 30 Июня ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома
14:31 Вчера У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
17:32 30 Июня В Южно-Сахалинске состоялось заседание Советов по противодействию коррупции совместно с Благовещенском
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
Выбор редакции
- 14:26 3 Июля Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
- 12:25 3 Июля Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области
- 09:06 3 Июля Сергей Надсадин поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником
- 17:11 30 Июня «БеговелоБум» на Сахалине объединил около 60 юных дальневосточных спортсменов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?