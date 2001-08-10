В Невельском районе завершаются работы по благоустройству набережной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ближайшее время в Невельске планируется сдача набережной по улице 70 лет Октября. Работы проходят в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Несмотря на то, что окончание работ по благоустройству общественной территории запланировано на конец года, основная часть уже выполнена, подрядчик готов сдать объект в более ранние сроки. Так, на пешеходных дорожках произведен демонтаж бортового камня, разобран тротуар и уложена новая тротуарная плитка, установлено освещение. Завершаются земляные работы и монтаж бортового камня, в ближайшее время будет установлена детская площадка. Также в стадии завершения находится подготовка площадок для размещения скульптур, совсем скоро набережную украсят малые архитектурные формы.

- Наша набережная почти готова. Уже сейчас можно сказать, что она очень преобразилась и стала более комфортной. С нетерпением ждем, когда установят все элементы и мы сможем прийти сюда с семьей, - поделилась жительница Невельска Татьяна Марьина.

Работы по благоустройству территорий, которые поддержало большинство сахалинцев и курильчан в ходе Всероссийского голосования, прошедшего в прошлом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", ведутся почти во всех муниципальных образованиях островного региона.

В Смирныховском районе в рамках обустройства территории площади Героя Советского Союза Л.В. Смирных завершены демонтажные работы, ведутся работы по прокладке сетей электроснабжения, наружного водоснабжения и водоотведения для устройства фонтана. В сквере в районе многоквартирного дома № 9 по улице Краснофлотской в Корсакове проведены подготовительные работы и вертикальная планировка, ведется установка бордюров, готовится основание под тротуары. В Охе, где запланировано благоустройство Обелиска, сооруженного в честь 40-летия освобождения Сахалинской области от японских милитаристов, уже демонтировали старую плитку, провели зачистку памятника, ведутся работы по грунтовке.

- В рамках благоустройства общественных территорий предусмотрены все пожелания граждан. На объектах устанавливают малые архитектурные формы, обустраивают зеленые зоны, места отдыха, спортивные и детские площадки. На эти цели предусмотрено около 491,9 млн рублей, в том числе 100 млн из федерального бюджета. Участие в федеральных проектах позволяет существенно расширить наши возможности по повышению комфорта в островных городах и селах, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного Президентом России, новый облик должны были получить 20 объектов островного региона. Однако благодаря финансированию из областного бюджета программу благоустройства на этот год удалось расширить с 20 до 25 объектов. Дополнительные общественные территории преобразят в ходе реализации областной программы. Полный список размещен на сайте регионального министерства ЖКХ в разделе "Формирование комфортной городской среды".

Отметим, что в 2023 году более 54 тысяч человек приняли участие во Всероссийском голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на Сахалине и Курилах. Самыми активными стали жители Анивского, Невельского и Смирныховского районов. На их территориях будет реализовано по два объекта.

Напомним, нацпроект "Жилье и городская среда" реализуется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта - преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. В рамках федерального проекта благоустраиваются парки, скверы, набережные. Начиная с 2019 года, в Сахалинской области новый облик получили порядка 130 общественных территорий.