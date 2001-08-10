В Сахалинской области продолжается всесторонней поддержки участников СВО и членов их семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области продолжается работа по оказанию всесторонней поддержки участников СВО и членов их семей. Такое поручение дал Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Валерий Лимаренко с самого начала спецоперации.
- В зоне СВО со своими боевыми товарищами из других регионов сражаются сотни сахалинцев и курильчан, - говорит председатель Сахалинской областной думы Елена Касьянова. - Наш общий долг окружить их семьи максимальной заботой и вниманием, чтобы наши ребята были спокойны за свой тыл и своих близких. В регионе предусмотрен комплекс мер, направленных на поддержку военнослужащих и их семей: помогаем родным с решением личных и бытовых вопросов, лечением, работой, образованием детей и с уходом для пожилых родственников.
Совершенствуется и региональное законодательство, вносятся новые меры поддержки. Для детей участников СВО предусмотрено бесплатное обучение в областных образовательных учреждениях в течении всего срока получения образования и многое другое. Сейчас на федеральном уровне разрабатывается законопроект о страховании добровольцев спецоперации, поскольку в ноябре прошлого года Госдума предусмотрела обязательное госстрахование добровольцев, принимающих участие в СВО, но при принятии закона не был прописан механизм реализации нормы - добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными. Принятие поправок в федеральное законодательство устранит эту несправедливость.
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