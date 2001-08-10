Четыре многоквартирных дома в Поронайске ремонтирует региональный Фонд капитального ремонта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 гг." в 2023 году в Поронайском городском округе капитально отремонтируют общее имущество в 4 многоквартирных домах в Поронайске.

В настоящее время Фонд капитального ремонта Сахалинской области ведет ремонтные работы кровли в домах по улице Театральная, 56, улице Фрунзе, 10а.

В доме №71 по улице Октябрьской подрядчики проводят работы по устройству фасада, в доме №16 по улице Комсомольской капитально ремонтируют подвал и фасад МКД.