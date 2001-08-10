17:00, | Новости общества Сахалина и Курил
Четыре многоквартирных дома в Поронайске ремонтирует региональный Фонд капитального ремонта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 гг." в 2023 году в Поронайском городском округе капитально отремонтируют общее имущество в 4 многоквартирных домах в Поронайске.
В настоящее время Фонд капитального ремонта Сахалинской области ведет ремонтные работы кровли в домах по улице Театральная, 56, улице Фрунзе, 10а.
В доме №71 по улице Октябрьской подрядчики проводят работы по устройству фасада, в доме №16 по улице Комсомольской капитально ремонтируют подвал и фасад МКД.
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