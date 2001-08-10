Предприниматели Южно-Сахалинска продолжают приводить вывески в соответствие с дизайн-кодом города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается активная работа по внедрению дизайн-кода. Предприниматели Южно-Сахалинска обновляют свои вывески, фасады, входные группы, информационные и рекламные конструкции, приводя их в соответствие утвержденным правилам по формированию общей стилистики городского пространства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на прошлой неделе магазин товаров для праздника "Бэс-Хит" заменил свою старую вывеску на более привлекательную новую.

- Магазину уже 18 лет, и мы понимали, что новая вывеска просто необходима. Ее согласование в департаменте прошло достаточно быстро. Я рада, что новые правила по дизайн-коду никак нас не ограничили, и мы смогли сохранить свои фирменные цвета. Теперь вывеска выглядит современно и привлекает внимание покупателей, - рассказала индивидуальный предприниматель, директор магазина "Бэс-Хит" Анна Лысенко.

Напомним, дизайн-код - это свод правил, который позволяет сформировать стилистически единую, комфортную городскую среду. С прошлого года в областном центре действует собственный порядок оформления вывесок, фасадов, входных групп и т.п.

Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж. Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 2-5).