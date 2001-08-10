Тихоокеанское
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6 Июля 2023
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16:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Аист в Амурской области пытался накормить птенцов птицей

Аист в Амурской области пытался накормить птенцов птицей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье аист пытался накормить своих птенцов птицей. Краснокнижников сняла камера, установленная в гнезде. Ролик опубликовал в своем телеграм-канале орнитолог, доцент кафедры биологии и охотоведения ДальГАУ Антон Сасин, пишет ИА "Порт Амур".

"Удивительный случай сегодня утром в гнезде у аистов. Родитель принес птенцам на завтрак не рыбу, а птицу! Первый раз такое вижу. Что за птица, так и не понял. Толи молодая утка, толи кулик. За деликатес развернулась нешуточная борьба. Один птенец быстро понял, что ему ни к чему тратить силы ради сомнительного результата, а два брата решили бороться до конца. Однако принципиальность и неуступчивость оставила всех голодными. Добыча была благополучно утеряна за борт. Мораль: два лидера в одной команде - не есть хорошо", - написал ученый.

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