На 28 тысяч юных сахалинцев из многодетных семей выплатили пособия в 2023 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках национального проекта "Демография", который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина, в Сахалинской области действуют программы социальной поддержки для многодетных семей. В островном регионе выплачиваются ежемесячные пособия в размере в размере величины прожиточного минимума на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет. Детям до 18 лет и студентам очникам до 23 лет также предусмотрена денежная помощь. Ее размер составляет 2 551 рубль и выплачивается на каждого ребенка, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Мама четверых детей Ольга Карпенко недавно переехала с семьей в островную столицу из Хабаровска.
- Я пришла в центр социальной поддержки за справкой для садика. Там мне рассказали, на какие выплаты я могу претендовать. Очень обрадовалась тому, что наш семейный бюджет станет больше почти на 10 тысяч. А еще мне рассказали, как оформить бесплатный электронный сертификат на детей в "Аква Сити", - поделилась многодетная мама.
Подать заявление на оформление пособия можно в любом отделении центра социальной поддержки, а также в МФЦ и на региональном портале "Госуслуги".
- В прошлом году данную выплату оформили на 29 233 ребенка, а с начала этого года ее получили уже на 28 201 ребенка. На текущий год для выплаты пособия многодетным семьям в областном бюджете запланировано порядка 776 миллионов рублей, - прокомментировала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Меры поддержки семей в числе прочих вопросов обсуждаются на VIII Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики". Она проходит в Благовещенске 6-7 июля.
Узнать больше о предстоящем мероприятии и подать заявку на участие можно на сайте: https://prodfo2023.ru/.
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