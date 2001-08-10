Тихоокеанское
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6 Июля 2023
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15:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Три прибрежных сахалинских села получили мобильный интернет МегаФона

Три прибрежных сахалинских села получили мобильный интернет МегаФона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Около 3200 жителей трех сел прибрежной части Сахалина получили доступ к мобильному интернету МегаФона. Теперь гости и жители Красногорска Томаринского района, Восточного Макаровского района и Фирсово Долинского района могут пользоваться всеми возможностями сети LTE: быстрым 4G и современными технологиями звонков.

МегаФон установил в этих селах новое оборудование, которое обеспечило жителей скоростным мобильным интернетом четвертого поколения. Ранее абонентам компании здесь была доступна только голосовая связь.

Красногорск находится на берегу Татарского пролива в 170 км от Южно-Сахалинска. Бо́льшая часть села расположена на узких песчаных косах между морем и реками Чёрной и Айнской, текущими навстречу друг другу. На территории много лесов с ягодами и полезными травами, местные реки и водоемы богаты различными породами рыб. Здесь гнездится большое количество птиц, для охраны которых создан Красногорский заказник.

В селе действуют лесхоз, занимающийся лесоохраной и лесовосстановлением, а также совхоз "Красногорская заимка". На предприятии разводят крупный рогатый скот, работает цех по выпуску молочной продукции, а также большой тепличный комплекс, где ежегодно выращивают до 700 тонн томатов и огурцов. Современные телеком-услуги дадут возможность повысить оперативность решения задач и внедрять новые технологии на этих производствах.

Села Восточное и Фирсово находятся на Восточном побережье Охотского моря. Фирсово в 40 км от окружного центра - города Долинска, в устье реки Фирсовки. Восточное в устье одноименной реки в 41 км от районного центра - города Макаров. В селах расположены платформы Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

Теперь жители этих поселений смогут комфортно общаться, оперативно обращаться за медицинской помощью, не выходя из дома пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, включая государственные и финансовые порталы, дистанционно получать образование, делать покупки в интернете и смотреть новинки кинопроката.

Кроме того, 4G появился на участке трассы регионального значения, которая проходит через Красногорск и пропускает автомобильный трафик в два района западного побережья - Томаринский и Углегорский. Также передача данных стала доступна на участке трассы Южно-Сахалинск - Оха, по которой жители и туристы едут в популярные места для рыбалки. Скорости мобильного интернета достаточно для работы онлайн-навигаторов, загрузки карт, путеводителей и другого полезных для путешественников сервисов. Водители могут оставаться на связи, пассажиры - не скучать в пути, а учитывая климатические условия региона при необходимости вызвать помощь.

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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