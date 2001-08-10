Три прибрежных сахалинских села получили мобильный интернет МегаФона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Около 3200 жителей трех сел прибрежной части Сахалина получили доступ к мобильному интернету МегаФона. Теперь гости и жители Красногорска Томаринского района, Восточного Макаровского района и Фирсово Долинского района могут пользоваться всеми возможностями сети LTE: быстрым 4G и современными технологиями звонков.

МегаФон установил в этих селах новое оборудование, которое обеспечило жителей скоростным мобильным интернетом четвертого поколения. Ранее абонентам компании здесь была доступна только голосовая связь.

Красногорск находится на берегу Татарского пролива в 170 км от Южно-Сахалинска. Бо́льшая часть села расположена на узких песчаных косах между морем и реками Чёрной и Айнской, текущими навстречу друг другу. На территории много лесов с ягодами и полезными травами, местные реки и водоемы богаты различными породами рыб. Здесь гнездится большое количество птиц, для охраны которых создан Красногорский заказник.

В селе действуют лесхоз, занимающийся лесоохраной и лесовосстановлением, а также совхоз "Красногорская заимка". На предприятии разводят крупный рогатый скот, работает цех по выпуску молочной продукции, а также большой тепличный комплекс, где ежегодно выращивают до 700 тонн томатов и огурцов. Современные телеком-услуги дадут возможность повысить оперативность решения задач и внедрять новые технологии на этих производствах.

Села Восточное и Фирсово находятся на Восточном побережье Охотского моря. Фирсово в 40 км от окружного центра - города Долинска, в устье реки Фирсовки. Восточное в устье одноименной реки в 41 км от районного центра - города Макаров. В селах расположены платформы Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

Теперь жители этих поселений смогут комфортно общаться, оперативно обращаться за медицинской помощью, не выходя из дома пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, включая государственные и финансовые порталы, дистанционно получать образование, делать покупки в интернете и смотреть новинки кинопроката.

Кроме того, 4G появился на участке трассы регионального значения, которая проходит через Красногорск и пропускает автомобильный трафик в два района западного побережья - Томаринский и Углегорский. Также передача данных стала доступна на участке трассы Южно-Сахалинск - Оха, по которой жители и туристы едут в популярные места для рыбалки. Скорости мобильного интернета достаточно для работы онлайн-навигаторов, загрузки карт, путеводителей и другого полезных для путешественников сервисов. Водители могут оставаться на связи, пассажиры - не скучать в пути, а учитывая климатические условия региона при необходимости вызвать помощь.

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.