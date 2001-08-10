"ИВА" поможет защитить от пожаров сахалинские леса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современную информационную систему, аналогов которой ранее не было в регионе, начали использовать в Сахалинской авиабазе, подведомственной островному агентству лесного и охотничьего хозяйства. Программа "Интеллектуальное видеонаблюдение и аналитика" ("ИВА") позволяет в круглосуточном режиме молниеносно реагировать на лесной пожар в любой точке области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Всего в регионе установлено 24 камеры. Они закреплены на антенно-мачтовых сооружениях, высота которых 25-40 метров. При этом каждая мачта стоит на природной возвышенности, что позволяет камере мониторить обстановку в радиусе более 30 км. Камерой можно управлять и в ручном режиме - поворачивать на 360 градусов, увеличивать изображение. 14 устройств установлены на разных участках федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха. Есть мачты и по дороге в Охотское, возле сел Восточное, Горное, Такое и других населенных пунктов.
- Рассчитываем, что благодаря этой системе мы реже будем сталкиваться с фактами поджогов. Ведь картинку с камер можно использовать для установки лиц, виновных в возникновении пожаров, - прокомментировала начальник управления организации охраны лесов от пожаров и защиты лесов областного агентства лесного и охотничьего хозяйства Олеся Карабакина.
Изображение в режиме реального времени передается на "видеостену" - мониторы диспетчерского пункта. При обнаружении малейшего задымления в лесном массиве, система фиксирует координаты, передает сигнал лесным пожарным и другим ответственным ведомствам, рассчитывает кратчайший путь до ближайшей лесопожарной станции, анализирует, какие средства и силы понадобятся для тушения, составляет прогноз, по какому сценарию может развиваться пожар в конкретных погодных условиях.
Кроме "ИВА", есть у разработки и второй блок - "Ясень". Он позволяет оперативно составлять отчетность по каждому событию, хранит и анализирует данные обо всех лесных пожарах, которые были в островном регионе за последние 15 лет.
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