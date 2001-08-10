Рекламу тестов на отцовство признали неэтичной в Амурской области и демонтировали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске баннеры о тестах на отцовство нарушили закон о рекламе. В ситуации разбирались специалисты Амурского УФАС, пишет ИА "Порт Амур".

Эксперты увидели, что на баннерах изображены родители славянской внешности, а также ребенок-азиат. Мама и папа показывают на него пальцем. Похожая наружная реклама размещалась в микрорайоне областного центра. Там спор родителей возник из-за малыша африканской внешности.

"В рекламе создается впечатление, что из-за ребенка происходит спор или ссора родителей в связи с национальностью ребенка. Такая реклама может сформировать у детей комплекс, связанный с особенностями их внешности. Кроме того, реклама определенным образом дискредитирует родителей, в первую очередь женщину, которой не доверяет ее мужчина, и ставит в укор внешность рожденного ребенка", - сказано в сообщении Амурского УФАС России.

Лаборатория, заказавшая такую рекламу своих услуг, уже демонтировала баннеры.

Материалы дела переданы должностному лицу антимонопольного управления для возбуждения административного производства по факту нарушения.