Два новых пригородных железнодорожных маршрута запустят в августе на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С августа этого года сахалинцы смогут добираться на рельсобусе из Южно-Сахалинска в Новоалександровск и Христофоровку, а также в обратных направлениях. Для удобства пассажиров ведется работа по благоустройству совмещенных остановочных пунктов по маршрутам следования железнодорожного и автобусного транспорта.

В ближайшее время будут завершены работы по благоустройству совмещенных остановочных пунктов в районе "Сити Молла", Большой Елани, завода им. Федотова. Еще три транспортно-пересадочных узла построят в районах железнодорожных станций Христофоровка и Новоалександровск, а также на улице Пограничной.

- Особо хочу отметить, что ранее именно отдельных пригородных маршрутов в Христофоровку и Новоалександровск не было. Сейчас мы прорабатываем точное расписание, но уже понятно, что рельсобусы по этим направлениям будут ходить около 10 раз в день. А совмещение остановочных пунктов позволит жителям удобно пересаживаться с рельсобуса на автобус. Кроме того, рассматривается вопрос введения абонементов, дающих право бесплатной пересадки до нескольких раз в день с одного вида транспорта на другой, - рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Интеграция железной дороги в систему общественного транспорта Южно-Сахалинска набирает популярность. Как отметили в АО "Пассажирская компания "Сахалин", количество людей, пересевших на рельсобусы, например, в селе Дальнее увеличилось в 10 раз.

- Прежде всего - это удобно, быстро и комфортно. Перенасыщенность города автомобильным транспортом отражается в ежедневном трафике. В пиковые часы город сковывают пробки, этому способствуют и сезонные ремонтные работы на дорогах. Рельсобус как альтернативный вид транспорта позволяет без труда доставить пассажиров из точки А в точку Б минуя пробки, - прокомментировал Вячеслав Скрипка, руководитель Сахалинского территориального управления ДВЖД.

Напомним, внедрение железнодорожного транспорта в систему общегородского реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Соответствующие договоренности были достигнуты им с руководством ОАО "РЖД". Первые два транспортно-пересадочных узла - на вокзале Южно-Сахалинска и в Дальнем - были открыты в декабре прошлого года. На транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) "Привокзальном" и "Алые розы" предусмотрели перроны, посадочные посты для автобусов, крытые велопарковки и зеленые зоны. При этом на объекте в Дальнем обустроили теплый павильон ожидания, в котором пассажиры могут приобрести напитки и познакомиться с маршрутами общественного транспорта на сенсорном табло.

По предложению главы региона для увеличения частоты движения поездов на пригородных маршрутах и расширения маршрутной сети, дополнительно планируется в этом году приобрести 8 пассажирских вагонов локомотивной тяги. Строительство вагонов такого типа уже прорабатывается Тверским вагоностроительным заводом, с учетом всех пожеланий.