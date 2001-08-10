РВК-Сахалин приглашает южносахалинцев на Праздник Воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 июля в 12.00 в стеклянном шатре у Аллеи Сакуры состоятся "Уроки чистой воды". Этому проекту уже больше года, однако компания впервые проводит для всех желающих, независимо от возраста, рассказали ТИА "Острова" в РВК-Сахалин.

В понятной и увлекательной форме специалисты водоканала расскажут о том, как вода попадает в квартиры горожан; что такое осознанное потребление и почему лучше закрывать кран во время чистки зубов. А сотрудники лаборатории водоканала продемонстрируют опыты с водой и расскажут о контроле за ее качеством.

Кроме того, на Аллее Сакуры впервые откроется специализированная фотовыставка под открытым небом "Невидимая сила воды", посвященная людям, которые работают в водоканале. Помощь в ее организации оказали городское управление культуры и южно-сахалинский парк им.Гагарина. Экспозиция будет размещена до 23 июля.

"Такой масштабный проект мы делаем впервые. Работа сотрудников водоканала не видима глазу. А ведь это целый коллектив из почти пятисот человек, которые в любое время дня и ночи, в любую погоду работают для комфорта горожан. Труд их непрост, и мы гордимся каждым нашим сотрудником", - поделился генеральный директор "РВК-Сахалин" Евгений Токарев.