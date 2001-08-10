Предпринимателям Южно-Сахалинска напоминают о своевременном предоставлении отчетности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска напоминает всем организациям, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, заканчивается срок предоставления статистической отчетности за 2 квартал 2023 года.
Уточним, срок прима отчетной документации заканчивается:
- 20 июля по форме П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы";
- 29 июля по форме ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия".
Заполнить и направить требуемую отчетность в электронном виде можно одним из следующих способов:
- в личном кабинете респондента (требует наличия действующей учетной записи в Системе сбора отчетности или регистрации в ней);
- путем заполнения в офлайн-модуле и последующего предоставления отчета через специализированного оператора связи;
- путем заполнения в офлайн-модуле и последующей отправки отчета на электронный адрес: [email protected] (обращаем внимание, что отчеты принимаются только в формате XML, подписанные квалифицированной электронной подписью).
Офлайн-модуль для заполнения отчетов можно скачать на сайте Системы сбора отчетности.
Получить индивидуальный перечень форм федерального статистического наблюдения, подлежащих предоставлению хозяйствующим субъектом в органы государственной статистики, можно обратившись к информационно-поисковой системе Росстата (получить данные о кодах и формах).
По вопросам подключения к Системе сбора отчетности и установке программного обеспечения "Заполнение форм статистической отчетности" (офлайн-модуля) можно обращаться по телефонам: 31-41-15; +7-924-888-10-65.
Заявки на регистрацию в личном кабинете необходимо направлять на почту [email protected].
По вопросам заполнения форм федерального статистического наблюдения - обращаться к специалистам Сахалинстата.
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