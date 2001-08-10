Сахалинцы встретятся с мореплавателем и путешественником Леонидом Лысенко
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча, приуроченная к 210-летию со дня рождения Г. И. Невельского пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 10 июля. Начало в 17.00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Леонид Константинович Лысенко – кандидат технических наук, профессор Морского государственного университета им. Г.И. Невельского, Почётный член Общества изучения Амурского края, член Русского географического общества, организатор многочисленных походов под парусами, включая кругосветное плавание на яхте «Адмирал Невельской», победитель и призер престижных парусных регат, автор книг «100 тысяч миль под парусами», «Русские без России. Очерки о российских эмигрантах, встреченных в походах по Австралии и США», библиографического указателя работ «Альбатрос – скиталец морей» о знаменитом яхтенном капитане. На счету легендарного дальневосточного яхтсмена — подготовка девяти мастеров спорта и около ста перворазрядников. Один из самых известных его учеников — Действительный член Русского географического общества Федор Конюхов.
Ведущий встречи – доктор педагогических наук, профессор Сахалинского государственного университета Петр Пасюков.
Мероприятие пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный. Справки по телефону +7 (4242) 45-25-37.
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