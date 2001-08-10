К 1 сентября в сахалинском Шахтёрске откроют новую школу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современная школа на 400 мест в Шахтерске примет учеников младших классов и объединит учащихся из двух имеющихся в населенном пункте учреждений образования. В школе села Краснополье выполнят капитальный ремонт, обновят кабинеты и создадут новые образовательные пространства. Ход работ на объектах Углегорского района по поручению губернатора проконтролировала региональный министр образования Анастасия Киктева, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Сейчас в Шахтерске работают две школы. Корпус одной из них является ветхим. Его закроют, и все ученики средних классов будут переведены во вторую школу. А в новом образовательном учреждении организуют занятия для учеников начальных классов.
- Новая школа будет отвечать всем современным требованиям. В нем предусмотрели группы продленного дня, библиотеку, комнаты для индивидуальных занятий, компьютерные классы, кабинеты для творчества, выставочный и актовый залы. Особое внимание уделяем здоровью детей, поэтому в школе предусмотрели отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. Школа получит благоустроенную территорию и стадион, - рассказала Анастасия Киктева.
В школе села Краснополье подрядчик приступил к замене труб систем отопления и водоотведения. Рабочие выполнят монтаж новой вентиляции, электроснабжения, пожарного и охранного комплексов, а также косметический ремонт помещений.
В образовательном учреждении появятся новые образовательные пространства. В медиацентре ребята будут осваивать азы профессий журналиста, блогера, оператора и видеоинженера, а в Центре детских инициатив - заниматься проектной деятельностью.
- В этом году в школе села Краснополье откроется своя "Точка роста". Дети смогут заниматься робототехникой, осваивать шлемы виртуальной реальности, печатать на 3D принтере, играть в шахматы. Таким образом, школа уже не будет просто учреждением, дающим знания, а станет центром притяжения для сельских ребят, - подчеркнул мэр Углегорского района Федор Филин.
Отметим, в рамках рабочей поездки министр образования Анастасия Киктева передала инвентарь для занятий регби-футболом шахтерской школе "Синтез". В новую спортивную секцию участников начнут принимать в сентябре этого года. Шахтерская школа стала одной восьми в регионе, где с 2023 года вводится образовательный модуль "Тэг-регби" для повышения физической активности школьников.
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