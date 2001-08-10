"СКК" произведет перерасчет для части жителей Южно-Сахалинска за холодное водоснабжение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По услуге холодного водоснабжения за июнь текущего года АО "СКК" будет произведён перерасчёт - нужно только сообщить в компанию о некорректной сумме в квитанции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В компании поясняют - в июне текущего года в системе начисления "СКК" произошёл технический сбой и часть потребителей частных жилых домов пригородов Южно-Сахалинска получили квитанции с некорректными начислениями за холодное водоснабжение. Жители уже спрашивают специалистов сбыта "СКК" о том, как им поступить в данном случае.

Для оперативного решения вопроса потребителю достаточно позвонить в "Сахалинскую Коммунальную Компанию" по телефону (4242) 72-37-44 или написать на эл.почту по адресу [email protected] (тема "начисление за ХВС") с обязательным указанием своих ФИО, адреса и контактного номера телефона. Специалисты сбыта оперативно свяжутся с заявителем.

"Сахалинская Коммунальная Компания" приносит свои извинения за доставленные неудобства.