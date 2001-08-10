Тихоокеанское
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17:08, | Новости общества Сахалина и Курил

На Дальнем Востоке держатели зарплатных карт ВТБ могут получить дополнительное вознаграждение

На Дальнем Востоке держатели зарплатных карт ВТБ могут получить дополнительное вознаграждение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточники, которым зачисляют зарплату на карты ВТБ, смогут получить от банка вознаграждение за рекомендацию. За каждого коллегу, который присоединится к зарплатному проекту, банк начислит рекомендателю 1000 мультибонусов.

Вознаграждение поступит на бонусный счет рекомендателя после двух зачислений выплаты от работодателя на карту нового участника зарплатного проекта. В рамках программы можно получить до 30 тысяч мультибонусов в месяц.

Чтобы принять участие в акции, новый клиент должен до 31 декабря 2023 года подать заявление на перевод заработной платы на карту банка и указать промокод, полученный от коллеги-рекомендателя. Промокод предоставляется в ВТБ Онлайн, офисе или контакт-центре банка.

Зарплатные клиенты получают в банке специальные условия: от 6% на ежедневный остаток по накопительному счету, скидки по ипотеке и потребительским кредитам и повышенный кешбэк. Им доступно бескомиссионное снятие наличных в любых банкоматах по всей России.

Для получения зарплатного пластика нет необходимости приходить в офис банка: оформить заявление можно на сайте ВТБ или через контакт-центр, доставку карты заказать в любое удобное место - домой или на рабочее место.

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