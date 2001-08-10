Практика малых дел доказала свою эффективность в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на регулярной основе проводит встречи с жителями. К главе островного региона обращаются по всем вопросам: от записи к врачу до поиска работы. И всем стараются оказать необходимую помощь в индивидуальном порядке.

Сначала жителям островного региона помогали только материально, что было больше похоже на меценатство. Теперь же власти стараются оказать не разовую поддержку в сложный период, а помочь людям кардинально изменить уровень жизни - организовать своё дело, сменить работу или получить образование.

Так, совсем недавно к губернатору на личный приём попала многодетная мама, которая работала младшим воспитателем и замещала основного сотрудника. После его возвращения женщине пришлось уйти. Власти помогли ей подобрать новую работу на аналогичной должности.

Для другой сахалинки, которая не могла найти работу из-за отсутствия образования, тоже нашли решение. Девушка начнёт обучение в вечерней школе. Параллельно она будет проходить курсы поваров и в последующем получит работу по специальности.

Такая адресная помощь уже помогла многим семьям региона выйти из числа малоимущих. Например, благодаря социальной выплате для развития своего дела, многодетная мама из Южно-Сахалинска смогла купить новое оборудование для изготовления столярных изделий и уже принимает заказы на изготовление мебели.

Часто к губернатору обращаются и с медицинскими вопросами. Одной из частых проблем является обеспечение лекарствами. Это приоритетные обращения, их рассматривают и решают в самые короткие сроки, ведь здесь на кону стоит жизнь человека.

На один из таких приёмов попала Людмила из областного центра. Её дочь перенесла COVID-19, но из-за редкого заболевания крови здоровье девочки ухудшилось, поэтому ей необходимо принимать лекарства. Однако министерство здравоохранения перестало закупать нужный семье препарат и медикаменты мама была вынуждена приобретать самостоятельно. Всего на это ей пришлось потратить более 80 тысяч рублей. Аналог лекарства вызывал сильные побочные эффекты, поэтому губернатор поручил министерству здравоохранения возобновить закупку препарата для семьи.

Практика личных приёмов оказалась настолько успешной, что её переняли мэры районов и предприниматели. Людям помогают выйти из сложных ситуаций на всех уровнях.

С началом СВО к привычным вопросам добавились и проблемы семей, которые остались без мужского плеча. Их тоже не оставляют без внимания. Так, вдове участника спецоперации помогут подключить дом к газовым сетям. А агентство по труду и занятости населения займётся поиском работы для сахалинки.

По словам начальника отделения по Долинскому району ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области" Юлии Филиной, в регионе существует более 200 мер финансовой поддержки населения, но не все проблемы решаются с помощью денег. Подобные встречи выявляют пробелы в системе и позволяют их ликвидировать. Так появилась программа "Проводники здоровья". С её помощью волонтёры работают с пациентами, у которых выявили онкологические и эндокринные заболевания.