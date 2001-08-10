В Сахалинской области завершается благоустройство 4 дворов в рамках проекта "1000 дворов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по благоустройству придомовых территорий вышли на финишную прямую в Северо-Курильском, Невельском и Южно-Сахалинском муниципальных образованиях. Из бюджета РФ на приведение в порядок дворов на островах выделено 209 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Благодаря Президентской единой субсидии на придомовых территориях ремонтируют тротуары и проезды, создают условия для маломобильных жителей, проводят озеленение, при необходимости обустраивают зоны отдыха, спортивные и детские площадки.
Так, в Северо-Курильске во дворе дома 15 по улице 60 лет Октября на сегодняшний день завершены демонтажные работы, установлены бордюры, забетонирована площадка. Сейчас здесь ведутся земляные работы, устанавливают малые архитектурные формы. В селе Горнозаводск Невельского района во дворе домов 37, 39 по улице Советской окончены демонтажные и земляные работы. Объект планируют сдать в ближайшее время после установки малых архитектурных форм.
В областном центре готовятся к сдаче после преображения сразу 2 придомовые территории. Во дворе по улице Бумажной 22 завершены все демонтажные работы, подготовлено основание и уложены тактильная плитка и бортовые камни, установлено основание детской площадки. Территорию уже озеленили, оградили, установили архитектурные объекты. Появился здесь и новый спортивный комплекс. На Комсомольской 298 в настоящее время подходят к концу работы по устройству лестниц, укладке асфальтобетонного покрытие проезда, тротуара и тактильной плитки. На спортивной площадке появилось новое оборудование и резиновое покрытие.
- Наконец наш двор преобразился. Мы получили интересное и уютное пространство. Думаю, подростков очень заинтересует новый спорткомлекс. В свою очередь, мы с соседями дополним двор различными насаждениями, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Надежда Денисова.
Кроме того, сейчас в областной столице продолжаются работы по созданию нового облика дворов по улицам Пуркаева, Курильской и Авиационной, а также на 2-ой Пионерской в Луговом. К земляным и планировочным районам приступили во дворе по ул. Чкалова в селе Ильинском Томаринского района, в Южно-Курильске по улице Океанской ведутся работы по укладке бордюрных камней и устройству основания под проезды и тротуары.
- До конца года все запланированные дворы станут комфортными для людей. Где нужно - приведем в порядок асфальтовое покрытие, где-то заменим детские и спортивные площадки, установим лавочки и беседки. В свою очередь прошу островитян осуществлять общественный контроль за ходом работ и принимать итоговый результат. В дальнейшем совместно с управляющими компаниями можно дополнить дворовые пространства по своему усмотрению, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприн
Активные жители могут контролировать ход благоустройства своих дворов. Замечания и предложения можно направлять как подрядчику напрямую, так и озвучить на горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 со стационарного телефона или *0065 с мобильного, отслеживать на платформе ГеоИС. Обратиться можно также через WhatsApp: 8 (924) 884-42-03.
Напомним, проект "1000 дворов" реализуется на Дальнем Востоке по поручению Президента России Владимира Путина. Курирует проект вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
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