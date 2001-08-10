В Южно-Сахалинске объем земель, очищенных от борщевика, уже превысил прошлогодний уровень
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Городская администрация продолжает комплекс мероприятий по организации уничтожения борщевика Сосновского на территории муниципалитета. Достигнуты хорошие темпы - на сегодняшний день работы уже выполнены на площади более чем 95 га муниципальных земель из запланированных 170 га, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для сравнения, всего за весь сезон в 2022 году были выполнены работы на площади около 83 га.
К ликвидации борщевика на сегодня привлечены 4 подрядных организации, мероприятия по избавлению стартовали в мае. Работы в ежедневном режиме проводятся на всей территории городского округа, в ближайшее время специалисты приступят к обработке земель в с. Березняки и Старорусском.
- Хорошие темпы достигнуты благодаря качественной работе прошлых лет. Мы составляли карты-схемы засоренности с ареалом распространения борщевика, разбирали методы борьбы, все данные занесены в интерактивную карту. Кроме того, отмечу, что подрядные организации добросовестно относятся к делу. Ликвидация борщевика на территории областной столицы будет продолжена для обеспечения благоприятной среды проживания горожан, - комментирует начальник отдела охраны окружающей среды МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска" Алена Гвоздева.
Большое внимание уделяется сообщениям жителей Южно-Сахалинска о зарослях. По данным отдела охраны окружающей среды, часть горожан сообщают об обнаружении борщевика на новых территориях (там, где раньше его не выявляли). Сахалинский ученый-биолог и экологический активист Виктор Шейко пояснил коллегам, что есть несколько причин. Так, семена могут разносить ветер, дождевые потоки по наклонным улицам, колеса машин. Некоторые семена могут пролежать в земле до 11 лет.
Каждое обращение горожан оперативно отрабатывается, в том числе с привлечением подрядной организации.
Напомним, что борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения ведется механизированно и вручную, применение пестицидов используется только на территориях, на которых не распространяются ограничения по применению химического способа.
Напомним, вести борьбу с борщевиком на своих территориях обязаны также владельцы земельных участков, освобождать от сорняка придомовые территории - входит в обязанность управляющих компаний. Совместная работа позволит достигнуть более эффективных результатов.
Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно избавляться от борщевика. Специалисты отдела муниципального жилищного контроля в ходе ежедневного мониторинга придомовых территорий проверяют, насколько своевременно УК принимают меры по окосу травы, в том числе борщевика. В случае выявления нарушений выдают предостережениям с установлением срока для принятия мер.
Жители могут сообщать о произрастающем борщевике на портал "Сахалин.онлайн". Горожанам необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию). Информацию также внесут на интерактивную карту в целях принятия оперативных мер по уничтожению сорняка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:51 Сегодня Военный самолет разбился во время тренировочного полета на Камчатке
11:22 Сегодня Разведчики на Сахалине осваивают приёмы маскировки и бесшумного передвижения по лесу
11:01 Сегодня Юрий Трутнев назвал Курильские острова форпостом России, и призвал их более активно развивать
10:31 Сегодня С начала года 777 сахалинских домовладений подключились к газу
- 09:05 28 Июня В Сахалинской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый, оказывавший помощь телефонным мошенникам в качестве курьера
09:37 28 Июня В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открывается выставка «В окопах Сталинграда»
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
17:36 30 Июня ВТБ выяснил, кто чаще оформляет ипотеку на частные дома
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
Выбор редакции
- 14:26 3 Июля Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
- 12:25 3 Июля Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области
- 09:06 3 Июля Сергей Надсадин поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником
- 17:11 30 Июня «БеговелоБум» на Сахалине объединил около 60 юных дальневосточных спортсменов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?