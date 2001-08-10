В Южно-Сахалинске объем земель, очищенных от борщевика, уже превысил прошлогодний уровень

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городская администрация продолжает комплекс мероприятий по организации уничтожения борщевика Сосновского на территории муниципалитета. Достигнуты хорошие темпы - на сегодняшний день работы уже выполнены на площади более чем 95 га муниципальных земель из запланированных 170 га, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для сравнения, всего за весь сезон в 2022 году были выполнены работы на площади около 83 га.

К ликвидации борщевика на сегодня привлечены 4 подрядных организации, мероприятия по избавлению стартовали в мае. Работы в ежедневном режиме проводятся на всей территории городского округа, в ближайшее время специалисты приступят к обработке земель в с. Березняки и Старорусском.

- Хорошие темпы достигнуты благодаря качественной работе прошлых лет. Мы составляли карты-схемы засоренности с ареалом распространения борщевика, разбирали методы борьбы, все данные занесены в интерактивную карту. Кроме того, отмечу, что подрядные организации добросовестно относятся к делу. Ликвидация борщевика на территории областной столицы будет продолжена для обеспечения благоприятной среды проживания горожан, - комментирует начальник отдела охраны окружающей среды МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска" Алена Гвоздева.

Большое внимание уделяется сообщениям жителей Южно-Сахалинска о зарослях. По данным отдела охраны окружающей среды, часть горожан сообщают об обнаружении борщевика на новых территориях (там, где раньше его не выявляли). Сахалинский ученый-биолог и экологический активист Виктор Шейко пояснил коллегам, что есть несколько причин. Так, семена могут разносить ветер, дождевые потоки по наклонным улицам, колеса машин. Некоторые семена могут пролежать в земле до 11 лет.

Каждое обращение горожан оперативно отрабатывается, в том числе с привлечением подрядной организации.

Напомним, что борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения ведется механизированно и вручную, применение пестицидов используется только на территориях, на которых не распространяются ограничения по применению химического способа.

Напомним, вести борьбу с борщевиком на своих территориях обязаны также владельцы земельных участков, освобождать от сорняка придомовые территории - входит в обязанность управляющих компаний. Совместная работа позволит достигнуть более эффективных результатов.

Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно избавляться от борщевика. Специалисты отдела муниципального жилищного контроля в ходе ежедневного мониторинга придомовых территорий проверяют, насколько своевременно УК принимают меры по окосу травы, в том числе борщевика. В случае выявления нарушений выдают предостережениям с установлением срока для принятия мер.

Жители могут сообщать о произрастающем борщевике на портал "Сахалин.онлайн". Горожанам необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию). Информацию также внесут на интерактивную карту в целях принятия оперативных мер по уничтожению сорняка.